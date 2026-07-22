Muzycy System of a Down zmienili tytuł jednego ze swoich utworów. Fani zauważyli to na Spotify

Nie da się ukryć, że wydany w 2001 roku album Toxicity, drugi w dorobku amerykańskiej formacji System of a Down, to jedna z najważniejszych płyt w historii muzyki metalowej w XXI wieku. Fani znają ten krążek na pamięć – od pierwszych dźwięków Prison Song aż po sam koniec. I to właśnie przy samym końcu płyty wydarzyło się ostatnio coś nieoczekiwanego. Zauważyliście, że w serwisach streamingowych zmieniła się nazwa finałowego utworu?

Jeden z fanów, w serwisie Reddit, opublikował zrzut ekranu i zwrócił uwagę, że numer zamykający Toxicity, który od zawsze znany był jako Arto, nosi teraz na platformie Spotify nową nazwę: Der Voghormia.

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Przypomnijmy, że początkowo był to tzw. hidden track (ukryty utwór), nieopisany na pierwszych wydaniach płyt CD. Z czasem w serwisach cyfrowych nazwano go imieniem ormiańsko-amerykańskiego multiinstrumentalisty Arto Tunçboyacıyana, który gościnnie dograł do niego swoje partie.

Nic dziwnego, że wiele osób zastanawia się, skąd ta zmiana po tylu latach. Wyjaśnienie prosto od źródła pojawiło się już jakiś czas temu. Daron Malakian, gitarzysta i wokalista System of a Down, udostępnił w kwietniu tego roku na Instagramie post w tej sprawie.

Na końcu albumu "Toxicity" znajduje się ukryty utwór, który fani nazywają "Arto". Jednak kompozycja ta jest w rzeczywistości ormiańskim hymnem duchowym zatytułowanym "Der Voghormia" ("Panie, zmiłuj się"). Utwór ten jest często używany do upamiętnienia ludobójstwa Ormian – tak jak na tym filmie, przedstawiającym kapłanów wykonujących "Der Voghormia" w Miejscu Pamięci Ludobójstwa w Armenii, ponad wiek później. Kiedy my, jako System Of A Down, wykonujemy ten utwór na żywo, robimy to, aby uczcić pamięć 1,5 miliona dusz, które straciły życie w 1915 roku – napisał Malakian.

Autor: Spotify/ Materiały prasowe

Krążek Toxicity pojawił się na półkach sklepowych 4 września 2001. Dotarł do pierwszego miejsca na amerykańskiej liście Billboardu. W pierwszym tygodniu w USA rozeszło się ponad 200 tys. egzemplarzy tego albumu. W lipcu 2022 całość uzyskała certyfikat sześciokrotnej platyny przyznanej przez Recording Industry Association of America (RIAA).

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