David Draiman ZACHWYCONY koncertami System of a Down i publiką w Polsce?! Zaskakujący wpis lidera Disturbed

Od koncertów System of a Down w Polsce minęło co prawda już kilka dni, kurz po pokazach jednak nie opada. Formacja powróciła do naszego kraju, pierwszy raz w historii swoich wizyt u nas wybierając za cel podróży Warszawę i tutejszy Stadion Narodowy. Choć początkowo ogłoszono jeden występ, sprzedaż biletów na niego cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że szybko dodano kolejny. Tym samym ikona współczesnego metalu wystąpiła w Polsce dwa razy: w sobotę i w niedzielę 18 i 19 lipca.

Już po pierwszym koncercie niezwykle głośno było o nim w mediach społecznościowych. Sami muzycy dzielili się na swoich kontach zdjęciami i nagraniami, przedstawiającymi naprawdę imponujący, bawiący się na całego, tańczący w mosh picie tłum. Spore wrażenie, także na zagranicznych odbiorcach System of a Down, zrobiły filmiki, przedstawiające publiczność PGE Narodowego, która śpiewała Daronowi Malakianowi słynne Happy Birthday z okazji 51. urodzin gitarzysty, które przypadały właśnie na 18 lipca.

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David Draiman chwali System of a Down wpisem na portalu "X"!

Okazuje się, że to, co działo się na europejskiej części trasy koncertowej odbiło się pewnym echem także za granicą. Dowód na to dał David Draiman, zamieszczając na swoim koncie na portalu "X" wpis, w którym odniósł się właśnie do ostatnich występów System of a Down.

Muzyk Disturbed napisał dość ogólnie, że "to naprawdę inspirujące, niesamowite i niezwykłe widzieć tłumy na stadionie, które gromadzą się na obecnej trasie koncertowej". Co prawda David nie wspomniał we wpisie wprost o Warszawie, co istotne i godne uwagi jednak, opublikował go dokładnie 19 lipca w godzinach nocnych, krótko po tym, gdy SOAD po raz pierwszy porwali polską publiczność. Draiman zakończył swój wpis słowami:

Niesamowici ludzie, niesamowity zespół, niesamowity sukces! Gratulacje, moi przyjaciele!

I have to say…It’s truly inspiring, amazing, and remarkable to see the massive stadium crowds flocking to @systemofadown ‘s current tour. Amazing people, amazing band, amazing success! Congrats my friends! Rock certainly isn’t dead 🤘🏻— David Draiman 🟦🇺🇸🇮🇱✡️☮️ (@davidmdraiman) July 19, 2026

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