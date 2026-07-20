Oto najpopularniejsze utwory Ozzy'ego Osbourne'a na Spotify. Sprawdź TOP10
Ozzy Osbourne to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Najpierw, w latach 70. XX wieku, zasłynął jako frontman brytyjskiej formacji Black Sabbath, później, w kolejnej dekadzie, rozpoczął udaną karierę solową.
Jego twórczość, bez dwóch zdań, jest wieczna. Liczby odtworzeń w serwisach streamingowych tylko to potwierdzają i mówią same za siebie! Fani na całym świecie chętnie wracają do bogatej dyskografii Księcia Ciemności, który – niestety – zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat, kilkanaście dni po swoim pożegnaniu ze sceną w ramach wydarzenia Back to the Beginning w Birmingham.
Nie da się ukryć, że w dorobku Osbourne'a znajduje się masa ponadczasowych klasyków, które każdy fan rocka powinien po prostu znać. A który z nich jest tym najpopularniejszym? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przeanalizowaliśmy statystki, które udostępnia szwedzka platforma Spotify.
Od razu zaznaczamy, że nie uwzględnialiśmy w zestawieniu utworów, w których Osbourne pełnił rolę gościa. Przykładami są popularne kompozycje, jak Take What You Want od Post Malone'a czy Close My Eyes Forever, który to Ozzy zaśpiewał w duecie z Litą Ford.
Zanim przejdziemy do TOP10, poniżej udostępniamy miejsca 20-11:
- 20. Road to Nowhere (30,3 mln odtworzeń)
- 19. Straight to Hell (33,3)
- 18. I Just Want You (36,9)
- 17. See You on the Other Side (38,3)
- 16. Flying High Again (39,7)
- 15. Patient Number 9 (39,8)
- 14. Let Me Hear You Scream (40,5)
- 13. Perry Mason (47,8)
- 12. Over the Mountain (48,1)
- 11. Ordinary Man (63,7)
A które kompozycje Księcia Ciemności znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.