Oto najpopularniejsze utwory Ozzy'ego Osbourne'a na Spotify. Sprawdź TOP10

Ozzy Osbourne to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Najpierw, w latach 70. XX wieku, zasłynął jako frontman brytyjskiej formacji Black Sabbath, później, w kolejnej dekadzie, rozpoczął udaną karierę solową.

Jego twórczość, bez dwóch zdań, jest wieczna. Liczby odtworzeń w serwisach streamingowych tylko to potwierdzają i mówią same za siebie! Fani na całym świecie chętnie wracają do bogatej dyskografii Księcia Ciemności, który – niestety – zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat, kilkanaście dni po swoim pożegnaniu ze sceną w ramach wydarzenia Back to the Beginning w Birmingham.

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Nie da się ukryć, że w dorobku Osbourne'a znajduje się masa ponadczasowych klasyków, które każdy fan rocka powinien po prostu znać. A który z nich jest tym najpopularniejszym? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przeanalizowaliśmy statystki, które udostępnia szwedzka platforma Spotify.

Od razu zaznaczamy, że nie uwzględnialiśmy w zestawieniu utworów, w których Osbourne pełnił rolę gościa. Przykładami są popularne kompozycje, jak Take What You Want od Post Malone'a czy Close My Eyes Forever, który to Ozzy zaśpiewał w duecie z Litą Ford.

Zanim przejdziemy do TOP10, poniżej udostępniamy miejsca 20-11:

20. Road to Nowhere (30,3 mln odtworzeń)

19. Straight to Hell (33,3)

18. I Just Want You (36,9)

17. See You on the Other Side (38,3)

16. Flying High Again (39,7)

15. Patient Number 9 (39,8)

14. Let Me Hear You Scream (40,5)

13. Perry Mason (47,8)

12. Over the Mountain (48,1)

11. Ordinary Man (63,7)

A które kompozycje Księcia Ciemności znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o debiutanckim albumie Ozzy'ego Osbourne'a: