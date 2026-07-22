Marek Węcowski w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest prof. Marek Węcowski, znawca starożytnej Grecji i "pieniacz filmowy:, który dostrzega każdy szczegół.

Gość Marcina omawia film Odyseja Christophera Nolana. Mało tego, oglądał go w kinie w Grecji z rodowitymi Grekami. Zdaniem eksperta to najlepsza adaptacja twórczości Homera w historii kina. Autor książki "Homer na nasze czasy" rozbiera na czynniki pierwsze prawdę historyczną zawartą w filmie. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu, warto zobaczyć rozmowę z ekspertem - ale nawet Marcin Meller, który film oglądał, był zaskoczony spostrzeżeniami eksperta.

“Mellina” - wyjątkowy talk show w Esce Rock!

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.