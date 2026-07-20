Chcesz wywołać w sobie nostalgię? Odpowiedz w quizie na 10 pytań o słynnej bajce "Pszczółka Maja"

Nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, że Pszczółka Maja to bajka pochodzenia... austriacko-japońsko-zachodnioniemieckiego! Została ona zaprezentowana w 1976 roku, najpierw w "kraju kwitnącej wiśni". Początkowo emitowana była pierwsza seria, na którą złożyły się pięćdziesiąt dwa odcinki, kolejna odsłona bajki miała swoją premierę aż sześć lat później! Pszczółka Maja szybko zdobyła popularność na świecie - nic więc dziwnego, że dotarła także do Polski. Pierwszy odcinek Mai w naszym kraju został wyemitowany dokładnie 26 grudnia 1979 roku na antenie TVP1, a ostatni epizod trzy lata później. Przygody słynnej pszczółki, jej przyjaciela, trutnia Gucia i innych mieszkańców świata owadów, zwierząt i roślin zdobyły w Polsce dużą popularność, sama bajka stała się jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dobranocek w naszym kraju, zwłaszcza w czasach PRL-u, jednak nie tylko!.
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Chyba nie ma dziś na świecie osoby, która nie kojarzyłaby wizerunku małej pszczółki, naszkicowanej prostą, niezwykle charakterystyczną kreską. Co prawda serial "Pszczółka Maja" emitowany był już w poprzednim wieku, postać ta wciąż cieszy się dużą popularnością i zdaje się, że także teraz znają ją dzieci. Czy ty pamiętasz Pszczółkę Maję? Rozwiąż quiz!