Chcesz wywołać w sobie nostalgię? Odpowiedz w quizie na 10 pytań o słynnej bajce "Pszczółka Maja"

Nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, że Pszczółka Maja to bajka pochodzenia... austriacko-japońsko-zachodnioniemieckiego! Została ona zaprezentowana w 1976 roku, najpierw w "kraju kwitnącej wiśni". Początkowo emitowana była pierwsza seria, na którą złożyły się pięćdziesiąt dwa odcinki, kolejna odsłona bajki miała swoją premierę aż sześć lat później! Pszczółka Maja szybko zdobyła popularność na świecie - nic więc dziwnego, że dotarła także do Polski. Pierwszy odcinek Mai w naszym kraju został wyemitowany dokładnie 26 grudnia 1979 roku na antenie TVP1, a ostatni epizod trzy lata później. Przygody słynnej pszczółki, jej przyjaciela, trutnia Gucia i innych mieszkańców świata owadów, zwierząt i roślin zdobyły w Polsce dużą popularność, sama bajka stała się jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych dobranocek w naszym kraju, zwłaszcza w czasach PRL-u, jednak nie tylko!.

Dlaczego postacie z bajek mają żółty kolor? | To Się Kręci #14

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Pamiętasz Pszczółkę Maję? Rozwiąż quiz o słynnej bajce z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Jakiej narodowości był Waldemar Bonsels, autor ksiązki o Pszczółce Mai? Czeskiej Japońskiej Niemieckiej Następne pytanie