W scenariuszu „Ojca chrzestnego” miał tylko zostawić pistolet. O ciastkach przypomniał sobie sam aktor

Są takie kwestie filmowe, które wryły się w naszą popkulturową świadomość tak głęboko, że niemal traktujemy je jak ludowe porzekadła. Nucimy je pod nosem, rzucamy w rozmowach ze znajomymi, często nawet nie pamiętając, skąd dokładnie pochodzą. Ale niewiele z nich ma w sobie tyle mrocznego, absurdalnego uroku, co ta jedna, wypowiedziana z kamienną twarzą pośrodku niczego. Chodzi oczywiście o legendarne „Leave the gun. Take the cannoli.” z „Ojca chrzestnego”. To zdanie jest esencją arcydzieła Francisa Forda Coppoli. Zamyka w sobie całą filozofię mafijnego świata - chłodny profesjonalizm zbrodni i przywiązanie do drobnych, życiowych przyjemności. Brzmi jak coś, co mógł napisać tylko genialny scenarzysta, prawda? Otóż nie do końca. Historia tej kwestii jest znacznie ciekawsza i dowodzi, że czasem największa magia kina rodzi się z przypadku.

Zagraniczne filmy, które były kręcone w Polsce

Zimna stal, słodkie ciastko i brutalna prawda mafii

Przypomnijmy sobie tę scenę. Narasta wojna gangów. Peter Clemenza, jeden z najbardziej zaufanych capo rodziny Corleone, dostaje zadanie pozbycia się Pauliego Gatto - kierowcy i ochroniarza, który zdradził Don Vito. Razem ze swoim człowiekiem, Rocco Lampone, zabierają niczego niepodejrzewającego Pauliego na przejażdżkę za miasto pod pretekstem szukania kryjówek na czas wojny. To słynne „pójście na materace”. Napięcie rośnie z każdą sekundą. Samochód zatrzymuje się na bagnistych obrzeżach miasta. Clemenza wysiada, by załatwić potrzebę fizjologiczną. Wtedy Rocco, siedzący z tyłu, wykonuje wyrok. Trzy strzały w głowę Pauliego. Chłodna, niemal beznamiętna egzekucja. Gdy Clemenza wraca do auta, rzuca do Rocco krótkie polecenie, które przeszło do historii. Polecenie, by zostawić narzędzie zbrodni, ale za wszelką cenę zabrać ze sobą pudełko z włoskimi ciasteczkami, które kupił wcześniej na prośbę żony. To mistrzowskie pokazanie priorytetów. Zbrodnia to praca. Deser to życie.

Improwizacja, która przeszła do legendy?

A teraz wyobraźcie sobie, że tej legendarnej frazy… wcale nie było w scenariuszu. W oryginalnej wersji skryptu autorstwa Mario Puzo i Coppoli, Clemenza miał powiedzieć po prostu: „Leave the gun”. Krótko, dosadnie, w stylu zawodowego mordercy. Wystarczająco mocne, by pokazać bezwzględność tych ludzi. Ale to, co wydarzyło się na planie, zmieniło wszystko. Kluczową postacią jest tu Richard Castellano, aktor wcielający się w Petera Clemenzę. Wcześniej w filmie oglądamy scenę, w której żona Clemenzy (grana zresztą przez jego prawdziwą żonę, Ardell Sheridan) przypomina mu, by po drodze nie zapomniał kupić cannoli. To właśnie ten drobny, domowy szczegół stał się iskrą zapalną dla aktorskiej intuicji. Castellano, czując swoją postać, postanowił na własną rękę dołożyć do kwestii drugą część. Zaimprowizował, łącząc brutalny akt z prozaicznym, małżeńskim obowiązkiem.

Dlaczego te dwa słowa mówią o mafii więcej niż całe tomy?

Francis Ford Coppola natychmiast zrozumiał, jaki skarb dostał w prezencie. Improwizacja Castellano nie była zwykłym dodatkiem - ona rewolucjonizowała całą scenę. Pokazywała, że dla Clemenzy zabicie zdrajcy jest czynnością tak rutynową, jak zrobienie zakupów. Nie ma w niej emocji, jest tylko zadanie do wykonania. Ale zapomnieć o cannoli i narazić się żonie? To byłby prawdziwy problem. W ten sposób jedno zdanie idealnie sportretowało dwoistą naturę tych ludzi. Z jednej strony byli bezwzględnymi potworami, a z drugiej - mężami, ojcami, ludźmi ceniącymi rodzinne rytuały i dobry posiłek. Ten dodatek nadał postaci Clemenzy ludzkiego wymiaru, czyniąc go jednocześnie bardziej przerażającym. Pokazał, jak głęboko przemoc została znormalizowana w ich świecie, stając się częścią codzienności, tuż obok słodkiego deseru. Następnym razem, gdy będziecie wracać do „Ojca chrzestnego”, zwróćcie szczególną uwagę na tę chwilę. To dowód na to, że magia kina często rodzi się w nieplanowanych momentach - z genialnego instynktu aktora, który wie o swojej postaci więcej, niż zapisano na papierze. I który rozumie, że czasem najważniejsze jest, by po prostu nie zapomnieć o ciastkach.