Quiz z serialu "Daleko od Szosy". Sprawdź, czy pamiętasz kultową produkcję

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-05 19:28

W polskiej historii nie brak tytułów seriali, które dziś uznawane są za kultowe. Jednym z takich jest legendarna już produkcja z lat 70., czyli "Daleko do szosy". Choć powstało jedynie siedem odcinków serialu, to tyle wystarczyło, by stworzyć ponadczasową opowieść. Jak dobrze ją pamiętasz?

Czy pamiętasz serial Daleko od Szosy? Quiz dla telewidzów
Autor: Materiały TVP/ Materiały prasowe Quiz z serialu "Daleko od Szosy"

Henryk Czarnecki pracował jako polonista w technikum samochodowym w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi. To właśnie tam w ręce wpadło mu opowiadanie ucznia, Leszka Ucińskiego, zatytułowane Moja droga do szkoły. To właśnie ono stało się inspiracją do stworzenia przez niego scenariusza, który ostatecznie przybrał postać serialu, wcześniej jednak Czarnecki umieścił je w swojej książce, która trafiła w ręce reżysera Zbigniewa Chmielewskiego. Produkcja projektu rozpoczęła się w 1976 roku i już 11 grudnia tego samego roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowany został jego pierwszy odcinek. Serial został ostatecznie zatytułowany Daleko od szosy, na co pomysł pojawił się już w trakcie zdjęć, i został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Ostatecznie powstało siedem odcinków produkcji, które emitowane były na przełomie 1976 i 1977 roku.

Wielka miłość Mariana Kociniaka. Historia z Koprem

Wiesz, co się działo w "Daleko od Szosy"?

Dziś produkcja ta cieszy się mianem kultowej i wciąż jest niezwykle chętnie oglądana przez widzów, zdobywa także zupełnie nowych fanów ze względu na uniwersalną tematykę. Czy znasz Daleko od szosy? Sprawdź w quizie!

Czy pamiętasz serial "Daleko od Szosy"? Quiz dla telewidzów
Pytanie 1 z 10
Czym interesuje się Leszek?

Polecany artykuł:

Pamiętasz cytaty z "Daleko od Szosy"? Spróbuj je dokończyć w quizie
Historia ze Sławomirem Koprem
Jak Bronisław Cieślak został porucznikiem Borewiczem? Historia z Koprem
Historia ze Sławomirem Koprem
Mediateka.pl