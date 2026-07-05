Quiz z serialu "Daleko od Szosy". Sprawdź, czy pamiętasz kultową produkcję

Henryk Czarnecki pracował jako polonista w technikum samochodowym w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi. To właśnie tam w ręce wpadło mu opowiadanie ucznia, Leszka Ucińskiego, zatytułowane Moja droga do szkoły. To właśnie ono stało się inspiracją do stworzenia przez niego scenariusza, który ostatecznie przybrał postać serialu, wcześniej jednak Czarnecki umieścił je w swojej książce, która trafiła w ręce reżysera Zbigniewa Chmielewskiego. Produkcja projektu rozpoczęła się w 1976 roku i już 11 grudnia tego samego roku na antenie Telewizji Polskiej wyemitowany został jego pierwszy odcinek. Serial został ostatecznie zatytułowany Daleko od szosy, na co pomysł pojawił się już w trakcie zdjęć, i został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. Ostatecznie powstało siedem odcinków produkcji, które emitowane były na przełomie 1976 i 1977 roku.

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Wiesz, co się działo w "Daleko od Szosy"?

Dziś produkcja ta cieszy się mianem kultowej i wciąż jest niezwykle chętnie oglądana przez widzów, zdobywa także zupełnie nowych fanów ze względu na uniwersalną tematykę. Czy znasz Daleko od szosy? Sprawdź w quizie!

Czy pamiętasz serial "Daleko od Szosy"? Quiz dla telewidzów Pytanie 1 z 10 Czym interesuje się Leszek? Lotnictwem Pojazdami mechanicznymi Rolnictwem Następne pytanie