Robin Williams zaimprowizował całą scenę. Śmiech Matta Damona nie był udawany

Są w historii kina takie sceny, które wydają się idealnie napisane. Każde słowo, każda pauza, każdy gest aktora - wszystko współgra w doskonałej harmonii, tworząc moment, który na zawsze zapada w pamięć. Taka jest właśnie rozmowa Seana Maguire’a z Willem Huntingiem w ciasnym gabinecie terapeuty. Chłopak jest zamknięty, opryskliwy, testuje granice. A psycholog, zamiast odpowiedzieć agresją, sięga po broń najcięższego kalibru: po ludzką, rozbrajającą anegdotę o swojej zmarłej żonie. Opowieść, która zaczyna się od słów: „Moja żona popuszczała bąki we śnie. Budziła samą siebie tym odgłosem, a potem pytała, czy to ja”. Każdy, kto widział „Buntownika z wyboru”, pamięta ten wybuch śmiechu Willa. Tę chwilę, gdy pęka jego pancerz. Pamięta ciepło w głosie Seana i autentyczną czułość, z jaką wspominał dziwactwa ukochanej kobiety. To scena tak perfekcyjnie zagrana, tak prawdziwa i wzruszająca, że wydaje się dziełem scenariuszowego geniuszu. A co, jeśli powiem wam, że nikt jej nie napisał?

Within Temptation | Wywiad ESKA ROCK

Scena, której nie napisał nikt. A zagrał ją geniusz

Przenieśmy się na plan filmowy Gusa Van Santa w 1997 roku. Atmosfera jest skupiona. Przed kamerą siedzą dwaj aktorzy u progu wielkiej kariery, Matt Damon i Ben Affleck, którzy są jednocześnie autorami scenariusza. Naprzeciwko nich staje legenda - Robin Williams. Scenariusz przewidywał w tym miejscu rozmowę o żonie Seana, ale jej treść była zaledwie zarysowana. Miała pokazać więź, miłość i stratę. Kiedy jednak ruszyła kamera, a Van Sant krzyknął „akcja”, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Robin Williams, w przypływie twórczej weny, całkowicie zaimprowizował cały monolog o pierdzącej żonie. Słowa płynęły z niego naturalnie, jakby opowiadał własną, prywatną historię. Na bieżąco tworzył detale - o tym, jak budziła się i pytała, kto narobił hałasu, jak pies podchodził do niej i wąchał ją zdezorientowany. To nie był tekst wyuczony na pamięć. To był akt czystej kreacji, narodzony tu i teraz, w tej jednej, jedynej chwili. Williams nie grał Seana Maguire’a. On się nim na moment stał.

Śmiech, którego nie dało się ukryć

Najpiękniejszym dowodem na to, jak zaskakująca i genialna była ta improwizacja, jest reakcja Matta Damona. Jego wybuch śmiechu, który widzimy na ekranie, jest w stu procentach autentyczny. To nie Will Hunting śmieje się z opowieści terapeuty. To Matt Damon, młody aktor, nie jest w stanie powstrzymać wesołości, słysząc historię wymyśloną na poczekaniu przez mistrza komedii. Jego reakcja była tak naturalna i zaraźliwa, że reżyser postanowił zostawić ją w filmie. To właśnie ten moment sprawia, że cała scena jest tak potężna. Nie oglądamy dwóch aktorów odgrywających swoje role. Jesteśmy świadkami prawdziwej, międzyludzkiej interakcji. Widzimy, jak mur, który Will zbudował wokół siebie, kruszy się pod naporem nie scenariuszowej wolty, ale spontanicznego, ludzkiego odruchu. To chwila, w której Sean przestaje być dla niego kolejnym psychologiem z podręcznika, a staje się człowiekiem z krwi i kości, który kochał i stracił. A wszystko to dzięki odwadze i talentowi jednego aktora, który postanowił wyjść poza ramy scenariusza.

Małe niedoskonałości, które tworzą wielkie kino

Monolog Robina Williamsa stał się czymś więcej niż tylko filmową anegdotą. To esencja tego, o czym opowiada cały film. Sean tłumaczy Willowi, że prawdziwa miłość i bliskość nie polegają na dążeniu do ideału, ale na akceptacji „małych niedoskonałości”. Mówi o tym, że to właśnie te dziwactwa, te drobne, czasem wstydliwe nawyki, czynią nas wyjątkowymi i kochanymi. A potem, w jednej chwili, sam udowadnia tę tezę. Improwizacja jest z definicji niedoskonała. Jest ryzykowna. Może się nie udać. Ale kiedy wychodzi z ust geniusza, potrafi tchnąć w opowieść życie, jakiego nie dałby jej żaden, nawet najlepiej napisany, dialog. To właśnie ten nieplanowany, lekko chaotyczny moment sprawił, że „Buntownik z wyboru” zyskał serce. To dowód na to, że czasem najpiękniejsze historie rodzą się nie na papierze, ale w tej ulotnej przestrzeni między aktorami, gdy kamera po prostu rejestruje magię, która dzieje się na jej oczach. I za tę magię pokochaliśmy ten film.