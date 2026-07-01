Co wiesz o Wójcie z "Rancza"? Czas to sobie przypomnieć w quizie!

Serial Ranczo jest tym typem produkcji, w której nie ma jednego głównego bohatera czy głównej bohaterki. Takową z pewnością jest Lucy, w którą wcielała się Ilona Ostrowska, jednak jej losy były ściśle związane z osobą Kusego, którego odgrywał Paweł Królikowski, ale także dwojgiem braci, którzy w Wilkowyjach pełnili najważniejsze role, czyli Piotrem i Pawłem Koziołami, odpowiednio miejscowym proboszczem i Wójtem. Co ciekawe, obie te postacie przez wszystkie dziesięć sezonów Rancza a także w filmie Ranczo Wilkowyje odgrywał Cezary Żak, a wielu i wiele uznaje, że rola skonfliktowanych braci bliźniaków jest jedną z najwybitniejszych z całej kariery aktora, który, przypominamy, stworzył także uwielbianą postać Karola Krawczyka w komediowym serialu Miodowe Lata. O charakterystycznym bohaterze, którym na pewno był ksiądz proboszcz jeszcze kiedyś napiszemy, teraz jednak skupmy się na postaci Wójta.
Przez cztery pierwsze sezony serialu Ranczo funkcję Wójta gminy Wilkowyje pełnił Paweł Kozioł, do którego przydomek, związany z tą funkcją przylgnął i którym był nazywany już nawet w czasach, gdy bohater ten wspinał się po kolejnych, wyższych stanowiskach w świecie polityki. Tak różny od swojego brata bliźniaka, będący zagorzałym działaczem politycznym, sprzeciwiającym się kościołowi cwaniakiem, który na prawą i lewą zdradzał żonę i nie do końca interesował się córką, Klaudią - nie przeszkodziło to jednak temu, by bohater, któremu swoją twarz dał Cezary Żak stał się jednym z najbardziej kojarzonych z Ranczem.