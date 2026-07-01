Co wiesz o Wójcie z "Rancza"? Czas to sobie przypomnieć w quizie!

Serial Ranczo jest tym typem produkcji, w której nie ma jednego głównego bohatera czy głównej bohaterki. Takową z pewnością jest Lucy, w którą wcielała się Ilona Ostrowska, jednak jej losy były ściśle związane z osobą Kusego, którego odgrywał Paweł Królikowski, ale także dwojgiem braci, którzy w Wilkowyjach pełnili najważniejsze role, czyli Piotrem i Pawłem Koziołami, odpowiednio miejscowym proboszczem i Wójtem. Co ciekawe, obie te postacie przez wszystkie dziesięć sezonów Rancza a także w filmie Ranczo Wilkowyje odgrywał Cezary Żak, a wielu i wiele uznaje, że rola skonfliktowanych braci bliźniaków jest jedną z najwybitniejszych z całej kariery aktora, który, przypominamy, stworzył także uwielbianą postać Karola Krawczyka w komediowym serialu Miodowe Lata. O charakterystycznym bohaterze, którym na pewno był ksiądz proboszcz jeszcze kiedyś napiszemy, teraz jednak skupmy się na postaci Wójta.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili!

Przez cztery pierwsze sezony serialu Ranczo funkcję Wójta gminy Wilkowyje pełnił Paweł Kozioł, do którego przydomek, związany z tą funkcją przylgnął i którym był nazywany już nawet w czasach, gdy bohater ten wspinał się po kolejnych, wyższych stanowiskach w świecie polityki. Tak różny od swojego brata bliźniaka, będący zagorzałym działaczem politycznym, sprzeciwiającym się kościołowi cwaniakiem, który na prawą i lewą zdradzał żonę i nie do końca interesował się córką, Klaudią - nie przeszkodziło to jednak temu, by bohater, któremu swoją twarz dał Cezary Żak stał się jednym z najbardziej kojarzonych z Ranczem.

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