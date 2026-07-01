Roger Glover na temat warstwy tekstowej nowego albumu Deep Purple. "Wiele z tego pochodzi z szalonego umysłu Iana Gillana"

3 lipca 2026 roku na rynku ukaże się Splat!, nowy studyjny album Deep Purple. Jak czytamy w zapowiedzi, nadchodzący materiał ma być najcięższym wydawnictwem grupy od wielu lat.

Koncepcja albumu wyszła bezpośrednio od wokalisty Iana Gillana. Tytułowe Splat! nie jest wizją destrukcji w apokaliptycznym sensie. Zespół eksploruje temat końca ludzkości jako formę metamorfozy: przejścia w stan istnienia poza fizyczną egzystencją. Na ten temat, w wywiadzie dla Eski Rock, wypowiedział się basista Roger Glover.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

To ogromny temat. Wiele z tego pochodzi z szalonego umysłu Iana. Patrzy na życie trochę przekrzywione względem normy. Wiele historii wynika z jego doświadczeń i życia. I tylko on potrafi o tym pisać. Myślę, że pisanie o utraconej miłości, odnalezionej miłości czy fantazji to jedno, ale jego teksty są pełne humoru i błyskotliwości. Chodzi bardziej o obserwowanie życia niż wymyślanie historii. A jaka jest kondycja ludzkości? Nie wiem. Myślę, że świat jest teraz w kiepskim stanie. Ale może zawsze taki był. Urodziłem się w 1945 roku zaraz po wojnie i wyobrażam sobie, co ludzie myśleli. Domyślam się, co czuli ludzie w 1939 – jakby nadchodził koniec świata. I zawsze wydaje się, że nadchodzi koniec świata. Ale jakoś przez to przechodzimy – powiedział Glover w rozmowie z Michałem Cieślikiem.

Muzycy Deep Purple powrócą do Polski w 2026!

W 2026 roku muzycy Deep Purple będą sporo koncertowali. I to po całym świecie. Jesienią ponownie zjawią się na Starym Kontynencie. Również w Polsce. Zespół potwierdził, że 8 października 2026 zaprezentuje się w łódzkiej Atlas Arenie. Jako support zagra natomiast formacja Jayler z Wielkiej Brytanii.

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