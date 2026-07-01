Narodziny gwiazdy. Björk - co skrywa płyta Debut"? | Jak dziś rockuje?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Björk jest prawdziwą weteranką branży muzycznej. Urodzona w 1965 roku w Reykjavíku dziewczyna rozpoczęła karierę w wieku... 11 lat! Właśnie w tym wieku zaśpiewała ona w ramach szkolnego recitalu utwór I Love to Love. Jej wykonanie zostało nagrane, a nauczyciele wysłali je do stacji radiowej RÚV, która zagrała je na całą Islandię. Dotarło ono do przedstawicieli wytwórni Fálkinn, którzy natychmiast zaproponowali Björk... kontrakt płytowy. Album został wydany, gdy przyszła gwiazda miała zaledwie dwanaście lat, w 1977 roku. Sama Björk szukała swojej drogi w kolejnych latach m.in. w punk rocku i na fali popularności tego gatunku założyła dziewczęcy zespół Spit and Snot. Kolejne lata, to kolejne formacje: Exodus, Tappi Tíkarrass, Rokka Rokka Drum, Kukl. Wszystkie one należały do świata ciężkich brzmień. Kukl rozpadł się w 1986 roku, a jeszcze w tym samym okresie Björk została członkinią zespołu The Sugarcubes - do dziś uznawanego za największy rockowy zespół z Islandii, któremu udało się osiągnąć międzynarodowy sukces, już za sprawą debiutanckiego albumu Life's Too Good, z którego pochodzi sztandarowy numer Birthday. Formacja rozpadła się w 1992 roku, a Björk ostatecznie postanowiła postawić na siebie.

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Czas na solowy "Debut"

Artystka przeniosła się do Londynu, by tam, chłonąć tamtejszy klimat, muzykę, nagrać swój pierwszy oficjalny, autorski debiut. Björk miała już sporo materiału, który pisała jeszcze jako członkini The Sugarcubes. Początkowo nie było jej łatwo znaleźć producenta - wstępnie planowała pracować z Paulem Robertem Foxem, jednak jej chłopak, Dominic Thrupp, zapoznał ją z Brytyjką, Nellee Hooper, która miała już wtedy na koncie współpracę m.in. z Sinead O'Connor. Choć Björk początkowo sceptycznie podchodziła do pomysłu tej współpracy, to szybko okazało się, że Panie mają podobny pogląd na muzykę i udało się im znaleźć wspólny język. Hooper na dobre wprowadziła Islandkę w świat muzyki elektronicznej i syntezatorowej, który zdominował sesje nagraniowe.

Te ostatecznie zakończyły się w 1993 roku, a ich efekt został zatytułowany po prostu Debut i trafił na rynek dokładnie 5 lipca 1993 roku. Wydawnictwo osiągnęło bardzo duży sukces krytyczny i komercyjny na całym świecie, a Björk natychmiastowo stała się jednym z najciekawszych nazwisk w muzyce. Ostatecznie artystka została nominowana do prestiżowego BRIT Awards, zdobywając nagrody dla Najlepszej debiutantki i Najlepszej artystki międzynarodowej.

Ciekawostki o albumie

Dziś Debut uznawany jest za jeden z najważniejszych albumów lat 90., który na dobre wprowadził muzykę elektroniczną do mainstreamowego popu. Nie da się ukryć, że wydawnictwo wciąż, mimo upływu trzydziestu lat od premiery, brzmi niezwykle świeżo i innowacyjnie. Jakie ciekawostki się za nim kryją? Sprawdź w galerii: