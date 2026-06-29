Florence + the Machine wracają do Polski. Kiedy i o której godzinie zagrają na Open'er Festival 2026?

Historia zespołu Florence + the Machine i ich dyskografia

Początki grupy Florence + the Machine sięgają 2007 roku, a jej niekwestionowaną liderką od samego startu pozostaje obdarzona niezwykłą charyzmą Florence Welch. Zespół wkroczył na rynek fonograficzny w 2009 roku za sprawą uznawanego dziś za kultowy albumu „Lungs”. To właśnie na tym krążku znalazł się jeden z ich największych hitów, czyli utwór „Dog Days Are Over”. Wydawnictwo okazało się ogromnym hitem, nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale również w naszym kraju, gdzie bez problemu podbiło zestawienie OLiS.

Muzycy nie zwalniają tempa i do dziś mogą pochwalić się dorobkiem składającym się z sześciu albumów studyjnych. Oprócz wspomnianego debiutu są to: „Ceremonials”, „How Big, How Blue, How Beautiful”, „High as Hope”, „Dance Fever” oraz najświeższe dzieło, czyli „Everybody Scream”, które trafiło do rąk fanów pod koniec października zeszłego roku.

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Dwa koncerty Florence + the Machine w Polsce w 2026 roku

Z okazji premiery najnowszego materiału muzycy ruszyli w światową trasę koncertową, która nie mogła ominąć Polski. Formacja zagrała halowy koncert w TAURON Arenie w Krakowie, a miało to miejsce na początku marca tego roku.

Zaraz po tym gorąco przyjętym i pełnym energii show okazało się, że polscy fani nie będą musieli długo czekać na kolejne spotkanie z idolami. Szybko ogłoszono, że Florence + the Machine dołączają do grona głównych gwiazd tegorocznego Open'er Festival 2026!

Godzina występu Florence + the Machine na Open'er Festival 2026

Tegoroczna edycja Open'er Festival 2026 zbliża się wielkimi krokami! Festiwal odbędzie się w dniach 1-4 lipca i jak zawsze zgromadzi fanów muzyki na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Zgodnie ze statusem headlinera, brytyjska ekipa dowodzona przez Florence Welch przejmie największą ze scen, czyli Orange Main Stage. Artyści zabiorą festiwalowiczów w swoją niezwykłą muzyczną podróż już podczas pierwszego dnia wydarzenia, tj. 1 lipca. Koncert Florence + the Machine zaplanowano na godzinę 00:15.

W poniższym artykule znajdziesz rozkład godzinowy wszystkich koncertów festiwalu: