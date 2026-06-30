Co napędza muzyków Deep Purple do grania koncertów i nagrywania kolejnych płyt? Członkowie grupy odpowiedzieli wprost

Ciężko sobie wyobrazić historię rocka bez brytyjskiej grupy Deep Purple, która powstała w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Londynie. Formacja działa na rynku muzycznym więc już od ponad pięciu dekad, choć miała przerwę w swojej działalności. Największe sukcesy grupa święciła w latach siedemdziesiątych. Kiedy to kładła fundamenty pod cięższe brzmienia.

Muzycy Deep Purple cały czas jednak istnieją i nie zamierzają się zatrzymywać. Intensywnie koncertują po całym świecie, a na początku lipca 2026 roku wypuszczą w świat swój kolejny album, Splat!, który będzie – uwaga! – 24. studyjnym wydawnictwem w dyskografii.

Z okazji promocji nadchodzącego wydawnictwa, basista Roger Glover i klawiszowiec Don Airey odwiedzili Polskę. W ramach tej wizyty udzielili wywiadu m.in. Esce Rock.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

W rozmowie, którą przeprowadził Michał Cieślik, padł m.in. temat motywacji do dalszego działania. Co więc napędza muzyków Deep Purple, żeby wciąż grać i nagrywać premierowe utwory?

Airey odpowiedział wprost, że... pieniądze. Z kolei Glover dodał, że jest to przeznaczenie.

Myślę, że skoro gramy tak długo, to znaczy, że robimy to z jakiegoś powodu, który ludzie akceptują. Kochamy to, co robimy. To bardzo proste. Co innego mielibyśmy robić? Kopać doły? Gotować? Prowadzić restaurację? Jeśli jesteś muzykiem, pozostajesz nim na zawsze. Nie ma mowy o zatrzymaniu się – w ten sposób basista Deep Purple rozwinął swoją myśl w wywiadzie.

Muzycy Deep Purple powrócą do Polski w 2026!

W 2026 roku muzycy Deep Purple będą sporo koncertowali. I to po całym świecie. Jesienią zjawią się m.in. w Polsce. Zespół potwierdził, że 8 października 2026 zaprezentuje się w łódzkiej Atlas Arenie. Jako support zagra natomiast formacja Jayler z Wielkiej Brytanii.

Oto najlepsze utwory w dorobku Deep Purple według użytkowników portalu "Rate Your Music":