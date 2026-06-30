Jakie plany koncertowe na ten rok ma Disturbed? Muzyk zespołu nie ma dobrych wieści

Ubiegły rok był bardzo intensywnym czasem dla zespołu Disturbed. Świętował on 25-lecie swojego debiutanckiego i z miejsca kultowego albumu, The Sickness. Z tej okazji formacja wyruszyła w trasę koncertową, z którą dotarła także do Polski. Występ miał miejsce w październiku w krakowskiej TAURON Arenie, a jako gość specjalny zaprezentował się na nim zespół Megadeth.

Trasa koncertowa Disturbed odbywała się jednak w cieniu krytyki, z jaką zmagała się formacja. Ta wynikała przede wszystkim z postawy i wypowiedzi jej lidera, Davida Draimana w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego i całkowitego obstawania przez niego po stronie Izraela - sam jest Żydem.

Nie było więc dużym zaskoczeniem dla fanów, gdy po zakończeniu serii występów muzyk wydał oświadczenie, w którym zapowiedział, że grupa uda się na bliżej nieokreśloną przerwę. Choć w końcu uściśli swoje słowa dodając, że nie ma żadnych konfliktów wewnątrz grupy, a ta chce zwyczajnie odpocząć po intensywnym czasie.

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Wygląda jednak na to, że coś z tą przerwą w Disturbed naprawdę było na rzeczy. Potwierdzają to słowa gitarzysty zespołu, Dana Donegana. Muzyk udostępnił za pośrednictwem swojego konta na Instagramie nowe nagranie, w którym zwraca się do fanów. Mówi w nim, że niestety, ale Disturbed zagra w nadchodzących miesiącach jedynie dwa koncerty.

Mowa o zbliżającym się występie w ramach Inkcarceration Festival, który odbędzie się 17 lipca oraz mającym miejsce tydzień później pokazie w Hard Rock Casino w Hollywood. Czy jest jednak szansa na to, że formacja wróci na scenę w 2027 roku? Niestety, tu Donegan również nie miał zbyt dobrych wieści. Jak stwierdził, nie ma nic w tym temacie do przekazania swoim fanom i fankom. Zapewnił, że trwają pewne rozmowy w obrębie kierownictwa i samego Disturbed, nie jest to jednak nic, szczegóły czego mógłby już teraz zdradzić.

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