Metallica walczy z głodem - i gra zakazany na stadionie utwór! Zespół szykuje się do zakończenia trasy "M72 World Tour"

Już tylko dwa koncerty dzielą nas od zakończenia najnowszej trasy koncertowej Metalliki. O "M72 World Tour" z wielu względów z pewnością długo nie zapomnimy. To na tej serii występów właśnie formacja pokazała swoją zupełnie nową, innowacyjną scenę. Okrągła, ustawiana w samym środku areny czy stadionu, ze snake pit zlokalizowanym w samym środku, umożliwiała grupie bicie rekordów frekwencji kolejnych obiektów, w których grała - w tym także Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

To właśnie w ramach tego tournée Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujillo zawitali do Polski na aż trzy koncerty. W 2024 roku odbyły się dwa w ramach przyjętego w tym okresie formatu "No Repeat Weekend" na warszawskim PGE Narodowym. W tym roku zaś Panowie wrócili nad Wisłę, tym razem po niemal 20-letniej przerwie do słynnego "Kotła Czarownic" w Chorzowie.

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Nie da się ukryć, że o kolejnych pokazach Metalliki było i jest wciąż niezwykle głośno. Nie inaczej rzecz ma się teraz, przy okazji kilku pokazów na terenie Wysp.

W ramach występu w Cardiff zespołowi udało się wyprzedać wszystkie bilety. Chcąc to uczcić i podziękować fanom, ten postanowił wesprzeć finansowo lokalną organizację, zajmującą się walką z głosem. Grupa, za pośrednictwem swojej fundacji All Within My Hands, przeznaczyła na rzecz organizacji charytatywnej Cardiff Foodbank 20 tysięcy funtów. Zarządzający nią nie ukrywają, że tak hojny datek pomoże zapewnić obiady kilku tysiącom potrzebujących.

Buntowniczo zaś zrobiło się już na samym koncercie w Cardiff. To w jego ramach właśnie, oczywiście podczas sekwencji "Kirk and Rob Doodle", basista i gitarzysta wykonali wspólnie utwór, który jest na tym obiekcie zakazany! Mowa o klasyku Toma Jonesa Delilah.

Przypominamy, że już w 2023 roku ogłoszono, że chóry, które będą pojawiać się na lokalnych wydarzeniach sportowych na Principality Stadium otrzymały zakaz wykonywania Delilah. Utwór został także usunięty, już w 2015 roku, z oficjalnej playlisty Welsh Rugby Union (WRU). Rzecznik Principality Stadium nie ukrywał, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest tekst pieśni. Tom Jones już wtedy zareagował na całą sytuację mówiąc, że słowa zostały zrozumiane zbyt dosłownie, a piosenka w żaden sposób nie trywializuje przemocy wobec kobiet.

Na przekór "Cancel Culture" więc członkowie Metalliki postanowili, aby cały stadion w Cardiff wybrzmiał utworami zakazanej na nim kompozycji. Zobacz moment na nagraniu!