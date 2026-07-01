"Stawka większa niż życie" - quiz z kultowych cytatów z serialu. Czy je rozpoznasz?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-01 15:31

II wojna światowa była tematem szczególnie chętnie poruszanym w produkcjach, które kręcone były w czasach PRL-u: "Polskie drogi", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Czterej pancerni i pies" czy w końcu serial "Stawka większa niż życie". Produkcja była emitowana pod koniec lat 60., ale wciąż uchodzi za kultową. Jak dobrze ją znasz? Rozwiąż quiz i sprawdź!

Stawka większa niż życie
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Historia Hansa Klossa

W latach 1965-1967 na antenie Telewizji Polskiej emitowany był spektakl telewizyjny, zatytułowany Stawka większa niż życie, w którym główną rolę grał Stanisław Mikulski. Projekt był grany i nadawany na żywo i przyciągał dużą liczbę widzów. Nic więc dziwnego, że na fali popularności projektu zdecydowano się nagrać jego wysokobudżetową wersję, mającą postać filmowego serialu telewizyjnego. Scenariusz do produkcji napisali autorzy spektakli telewizyjnych: Andrzej Szypulski i Zbigniew Safjan, pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych. Choć początkowo w głównej roli widziano aktora teatralnego Andrzeja Maya, to ten odrzucił propozycję, a postać ostatecznie powtórzył Mikulski. Serial kręcony był od marca 1967 do października 1968 roku, początkowo skierowano do produkcji sześć odcinków, kolejno zdecydowano się ns następne dwanaście. Pierwszy odcinek serialu Stawka większa niż życie został wyemitowany 10 października 1968 roku.

Stawka większa niż życie. Ile zarobił Stanisław Mikulski? Historia z Koprem

Produkcja cieszyła się bardzo dużą popularnością, zarówno wśród polskiej widowni, jak i w wielu innych krajach bloku komunistycznego. Czy znasz Stawkę większą niż życie? Jak dobrze? Przekonaj się o tym - czas na quiz!

Jak dobrze znasz serial "Stawka większa niż życie"? Quiz
Pytanie 1 z 10
W którym miesiącu urodził się Stanisław Kolicki?

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QUIZ: Rozpoznasz cytaty z serialu "Stawka większa niż życie"?
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