Historia Hansa Klossa

W latach 1965-1967 na antenie Telewizji Polskiej emitowany był spektakl telewizyjny, zatytułowany Stawka większa niż życie, w którym główną rolę grał Stanisław Mikulski. Projekt był grany i nadawany na żywo i przyciągał dużą liczbę widzów. Nic więc dziwnego, że na fali popularności projektu zdecydowano się nagrać jego wysokobudżetową wersję, mającą postać filmowego serialu telewizyjnego. Scenariusz do produkcji napisali autorzy spektakli telewizyjnych: Andrzej Szypulski i Zbigniew Safjan, pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych. Choć początkowo w głównej roli widziano aktora teatralnego Andrzeja Maya, to ten odrzucił propozycję, a postać ostatecznie powtórzył Mikulski. Serial kręcony był od marca 1967 do października 1968 roku, początkowo skierowano do produkcji sześć odcinków, kolejno zdecydowano się ns następne dwanaście. Pierwszy odcinek serialu Stawka większa niż życie został wyemitowany 10 października 1968 roku.

Stawka większa niż życie. Ile zarobił Stanisław Mikulski? Historia z Koprem

Produkcja cieszyła się bardzo dużą popularnością, zarówno wśród polskiej widowni, jak i w wielu innych krajach bloku komunistycznego. Czy znasz Stawkę większą niż życie? Jak dobrze? Przekonaj się o tym - czas na quiz!