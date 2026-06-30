Open'er Festival 2026. Harmonogram pierwszego dnia. Godziny koncertów 1 lipca

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-30 18:46

Open'er Festival to bez wątpienia największa impreza muzyczna w Polsce i jedno z kluczowych wydarzeń na mapie Europy. Przyciąga tłumy dzięki obecności wielkich zagranicznych gwiazd oraz czołówki polskich artystów. Edycja na 2026 rok startuje 1 lipca. Kto dokładnie zagra w środę i w jakich godzinach? Przedstawiamy pełen rozkład jazdy na pierwszy dzień festiwalu.

Startuje Open'er Festival 2026

Open'er Festival stanowi wyjątkowe wydarzenie muzyczne, gromadzące każdego roku publiczność z każdego zakątka Polski. Jest to jedna z najpopularniejszych imprez w Polsce, słynąca z występów największych gwiazd muzyki, zarówno tych rodzimych, jak i międzynarodowych. Na gdyńskich scenach przez kilkanaście edycji zaprezentowała się prawdziwa plejada światowych ikon. W 2026 roku Trójmiasto ponownie ugości plejadę znakomitych artystów. Muzyczna uczta nad Bałtykiem rozpocznie się oficjalnie 1 lipca. Kto dokładnie wystąpi przed gdyńską publicznością w środę i w jakich godzinach zaplanowano koncerty? Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godziny koncertów 1 lipca

Prezentujemy kompletny harmonogram występów zaplanowanych na wszystkie sceny podczas pierwszego dnia Open'era 2026.

Orange Main Stage

  • 17:30 – Kasia Lins
  • 20:00 – Zara Larsson
  • 22:00 – The xx
  • 00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

  • 19:00 – Kneecap
  • 21:00 – Matt Berninger
  • 23:10 – David Byrne
  • 01:30 – Vito Bambino

Alter Stage

  • 17:00 – Natalia Muianga
  • 20:10 – Viagra Boys
  • 21:50 – Skok
  • 23:45 – AVI
  • 01:15 – Joy (Anonymous)

Flow Stage

  • 18:30 – Hela
  • 20:45 – Daniel Godson
  • 22:45 – Dezydery
  • 00:45 – Drabusheyka
Zara Larsson w pomarańczowej sukience, leżąca na trawie na tle kolorowych kontenerów i zamglonego lasu. Plakat promujący jej występ na Open'er Festival 2026 w Gdyni. Informacje o festiwalu znajdziesz na naszym portalu.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godzina otwarcia bramek

Przedstawiciele Open'er Festivalu 2026 podali już dokładną godzinę, o której 1 lipca zostaną otwarte wejścia na teren imprezy. Miłośnicy muzyki, chcący zobaczyć swoich idoli, zyskają dostęp do przestrzeni Lotniska Gdynia-Kosakowo punktualnie o 15:30. Zabawa na terenie festiwalu potrwa w środę do 3:30 nad ranem. Warto mieć na uwadze, że samo posiadanie wejściówki nie wystarczy, by od razu wejść na teren – przed bramkami konieczna będzie wymiana biletów na festiwalowe opaski. Tę czynność każdy uczestnik musi wykonać osobiście w wyznaczonych do tego punktach obsługi. Wszyscy uczestnicy powinni otrzymać szczegółowy przewodnik z najważniejszymi informacjami organizacyjnymi.