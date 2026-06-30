Open'er Festival 2026. Harmonogram pierwszego dnia. Godziny koncertów 1 lipca

Startuje Open'er Festival 2026

Open'er Festival stanowi wyjątkowe wydarzenie muzyczne, gromadzące każdego roku publiczność z każdego zakątka Polski. Jest to jedna z najpopularniejszych imprez w Polsce, słynąca z występów największych gwiazd muzyki, zarówno tych rodzimych, jak i międzynarodowych. Na gdyńskich scenach przez kilkanaście edycji zaprezentowała się prawdziwa plejada światowych ikon. W 2026 roku Trójmiasto ponownie ugości plejadę znakomitych artystów. Muzyczna uczta nad Bałtykiem rozpocznie się oficjalnie 1 lipca. Kto dokładnie wystąpi przed gdyńską publicznością w środę i w jakich godzinach zaplanowano koncerty? Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godziny koncertów 1 lipca

Prezentujemy kompletny harmonogram występów zaplanowanych na wszystkie sceny podczas pierwszego dnia Open'era 2026.

Orange Main Stage

17:30 – Kasia Lins

20:00 – Zara Larsson

22:00 – The xx

00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

19:00 – Kneecap

21:00 – Matt Berninger

23:10 – David Byrne

01:30 – Vito Bambino

Alter Stage

17:00 – Natalia Muianga

20:10 – Viagra Boys

21:50 – Skok

23:45 – AVI

01:15 – Joy (Anonymous)

Flow Stage

18:30 – Hela

20:45 – Daniel Godson

22:45 – Dezydery

00:45 – Drabusheyka

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godzina otwarcia bramek

Przedstawiciele Open'er Festivalu 2026 podali już dokładną godzinę, o której 1 lipca zostaną otwarte wejścia na teren imprezy. Miłośnicy muzyki, chcący zobaczyć swoich idoli, zyskają dostęp do przestrzeni Lotniska Gdynia-Kosakowo punktualnie o 15:30. Zabawa na terenie festiwalu potrwa w środę do 3:30 nad ranem. Warto mieć na uwadze, że samo posiadanie wejściówki nie wystarczy, by od razu wejść na teren – przed bramkami konieczna będzie wymiana biletów na festiwalowe opaski. Tę czynność każdy uczestnik musi wykonać osobiście w wyznaczonych do tego punktach obsługi. Wszyscy uczestnicy powinni otrzymać szczegółowy przewodnik z najważniejszymi informacjami organizacyjnymi.