Ritchie Blackmore opuścił Deep Purple na dzień przed koncertem w Polsce?! “Biedny człowieku, jeszcze nie słyszałeś wiadomości”

Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii ciężkich brzmień. Formacja powstała w 1968 roku w Londynie i już wtedy jej skład utworzyli Ritchie Blackmore, Jon Lord i Ian Paice, a rok później dołączyli również Roger Glover i Ian Gillan, tworząc ten jej najsłynniejszy kształt.

W pierwszym okresie zespół działał do 1976 roku, wydając imponujące aż dziesięć płyt, w tym kultowe Deep Purple in Rock, Fireball, Machine Head oraz Burn. Doszło jednak do rozpadu, a reaktywacja miała miejsce osiem lat później, co przypieczętowało wydanie albumu Perfect Strangers. Wtedy jeszcze do grupy powrócił także Blackmore, który pozostał jej częścią przez kolejne dziewięć lat.

Gitarzysta odszedł z Deep Purple pod koniec 1993 roku i choć w niektórych źródłach mowa tu o listopadzie i koncercie w Helsinkach, Roger Glover nieco inaczej zapamiętał ten moment...

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Roger Glover o zaskakujących kulisach drugiego koncertu Deep Purple w Polsce

W 1993 roku zespół był w trakcie trasy koncertowej, promującej album The Battle Rages On... Ta objęła swoim zasięgiem Europę, w tym także Polskę, a występ został zaplanowany na 31 października w Zabrzu w tamtejszej Hali Makoszowy.

Jak wyznał w wywiadzie z Michałem Cieślikiem z Eski ROCK Roger Glover, dosłownie dzień wcześniej Ritchie Blackmore miał przekazać reszcie formacji, że podjął decyzję o ostatecznym odejściu z grupy. Co prawda basista wspomina tu, najpewniej przez pomyłkę i być może z sentymentu, o Katowicach, w których Deep Purple zagrali po raz pierwszy dopiero trzy lata później. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że mowa tu o wydarzeniach właśnie z końcówki z 1993 roku.

Lecieliśmy samolotem z Wiednia do Katowic (najpewniej chodzi jednak o Zabrze przyp. redakcja) i to było jak przylot Beatlesów. Ludzie wisieli na balkonach, ogromne tłumy, a promotor płakał i mówił: “Och, tak się cieszę, że tu jesteście. Nigdy się nie rozpadajcie”. Pomyślałem wtedy: “Biedny człowieku, jeszcze nie słyszałeś wiadomości”. I rzeczywiście dwa tygodnie później się rozstaliśmy. Ale polska publiczność jest absolutnie fantastyczna - mówi Roger Glover w wywiadzie dla Eski ROCK.

Oto nasz wybór najlepszych albumów Deep Purple: