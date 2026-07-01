Rozpoznasz w quizie najlepsze cytaty z komedii "Kogel Mogel"? Czas na test dla relaksu!

Pod koniec lat 80. Roman Załuski był już postacią niezwykle znaną i poważaną w świecie polskiego kina. To właśnie on odpowiadał za takie tytuły, jak Azyl, Wyjście awaryjne, Och, Karol, Głód serca czy Pożegnanie cesarzy. Już w 1985 roku drogi filmowca przecięły się z, wtedy jeszcze początkującą, scenarzystką Iloną Łebkowską, efektem czego była wspomniana już wyżej produkcja komediowo-obyczajowa Och, Karol. Moment szczególny w pracy tego duetu nadszedł trzy lata później, gdy rozpoczął się okres produkcji filmu, zatytułowanego Kogel Mogel. Projekt, opowiadający o losach Kasi Solskiej, która, chcąc skupić się na karierze naukowej i studiach, sprzeciwia się chcącym wydać ją za mąż rodzicom, ucieka z domu i decyduje się na własną rękę poprowadzić swoje życie w Stolicy. Miłość jednak jej nie opuszcza, co ostatecznie doprowadza do pamiętnego zakończenia. Kogel Mogel miał swoją premierę 15 sierpnia 1988 roku i bardzo szybko zyskał dużą popularność. Dziś film ten uznawany jest przez polskich widzów za jedną z najlepszych komedii wszech czasów.

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