K.K. Downing o szansach na powrót do Judas Priest. Gitarzysta stawia sprawę jasno

Choć od odejścia gitarzysty K.K. Downinga ze składu Judas Priest minęło już piętnaście lat, temat jego ewentualnego powrotu do zespołu, co jakiś czas powraca do przestrzeni medialnej.

Nie tak dawno muzyk był gościem w podcaście Are You Ready. W trakcie rozmowy gitarzysta, rzecz jasna, został zapytany, czy coś takiego w ogóle byłoby w tym momencie możliwe. Muzyk podchodzi do tematu w sposób bardzo realistyczny.

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Wiek odgrywa u nas bardzo ważną rolę. Niestety, Glenn Tipton [gitarzysta - przyp. red.] nie jest w stanie w tym wszystkim uczestniczyć. Jeśli chodzi o Roba [Halforda, wokalistę], Iana [Hilla, basistę], Scotta [Travisa, perkusistę] i mnie, to pod względem zdrowotnym chyba wszystko jest w porządku. Wiem, że Rob miał problemy z powodu raka, ale chyba z tego wyszedł. Myślę również, że jest już za późno na tego typu powroty. Poza tym, nie sądzę, aby tego chcieli. Tak oto wygląda sytuacja – powiedział otwarcie Downing.

Przypomnijmy, że K.K. Downing grał w Judas Priest w latach 1970–2011. Ponadto w 2022 pojawił się na scenie z grupą w trakcie występu w ramach wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame. Jego następcą został Richie Faulkner, który wziął udział w nagrywaniu trzech studyjnych albumów: Redeemer of Souls (2014), Firepower (2018) oraz Invincible Shield (2024).

Judas Priest ponownie w Polsce

W 2026 roku zespół Judas Priest po raz kolejny zaprezentuje się w naszym kraju. Tym razem muzycy odwiedzą Warszawę! 28 lipca zespół zagra na Torwarze w ramach trasy Faithkeepers.

Warto także wspomnieć – co dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem – że będzie to pierwszy koncert Judas Priest w stolicy Polski. Do tej pory grupa wystąpiła w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, a nawet w Kostrzynie nad Odrą (w ramach darmowego festiwalu Pol'and'Rock).

Oto ciekawostki o albumie Nostradamus od Judas Priest: