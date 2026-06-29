Muzycy Machine Head dostali klucze do miasta! Burmistrz-metalowiec ugościł legendarną kapelę

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-06-29 10:14

Formacja Machine Head otrzymała właśnie z rąk burmistrza Albuquerque klucze do miasta. To dziwić nie może, ponieważ Tim Keller, który rządzi nim od prawie dekady, jest miłośnikiem metalu. Muzycy zespołu skomentowali całą sytuację w swoim stylu. Natychmiast obrócili ją w świetny żart.

Zespół Machine Head, czterech muzyków z długimi włosami i brodami, pozuje w mrocznej scenerii oświetlonej czerwonym światłem. Frontman Robb Flynn z wyrazistą brodą stoi na środku. Więcej o ich wyróżnieniu na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Muzycy Machine Head dostali klucze do miasta! Burmistrz-metalowiec w ten sposób docenił tę legendarną kapelę 

Amerykańska formacja Machine Head, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Robba Flynna, jest obecna na rynku muzycznym już od ponad trzech dekad. W 2025 roku na rynku ukazało się kolejne studyjne wydawnictwo tej zasłużonej dla metalu kapeli. 

Formacja obecnie promuje album Unatoned, który premierę miał pod koniec kwietnia ubiegłego roku, na wspólnej trasie z Killswitch Engage. Nie tak dawno ekipa zawitała do Nowego Meksyku. Grupa z Oakland nie spodziewała się jednak, że przed samym koncertem spotka ich tak oficjalne i, co istotne, bardzo "metalowe" powitanie. 

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Burmistrz Tim Keller, wraz ze swoim bratem Scottem, osobiście wręczyli zespołowi klucze do miasta. Muzycy pochwalili się tym wyróżnieniem w mediach społecznościowych. I przy okazji obrócili całą sytuację... w żart. 

– Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że Tim Keller i jego brat Scott wręczyli nam wczoraj klucze do... miejskiego aresztu w Albuquerque – możemy przeczytać w poście udostępnionym na Instagramie. 

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Pisząc o Timie Kellerze, który piastuje stanowisko burmistrza nieprzerwanie od prawie dekady, nie można nie wspomnieć o jego miłości do muzyki metalowej. W związku z tym jest powszechnie znany jako "Metal Mayor" (taki przydomek zawdzięcza dziennikowi The New York Times). Zamiłowanie do mocniejszych brzmień stało się jego znakiem rozpoznawczym. 

To on właśnie ustanowił w mieście oficjalny "Dzień Iron Maiden". W przeszłości klucze do miasta otrzymali z jego rąk m.in. wokalista Bruce Dickinson, muzycy Judas Priest czy Max Cavalera (Soulfly, Cavalera, eks-Sepultura). 

Machine Head ponownie zagrali w Polsce w 2026

Amerykańska grupa regularnie powraca do naszego kraju. W czerwcu 2024 Machine Head był headlinerem Mystic Festival w Gdańsku. W 2025 zespół zaprezentował się na solowym koncercie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Z kolei w 2026 ekipa dowodzona przez Flynna dała klubowy występ w warszawskiej Progresji. Był to koncert ramach trasy "An Evening With…". 

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