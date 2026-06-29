Muzycy Machine Head dostali klucze do miasta! Burmistrz-metalowiec w ten sposób docenił tę legendarną kapelę
Amerykańska formacja Machine Head, dowodzona przez wokalistę i gitarzystę Robba Flynna, jest obecna na rynku muzycznym już od ponad trzech dekad. W 2025 roku na rynku ukazało się kolejne studyjne wydawnictwo tej zasłużonej dla metalu kapeli.
Formacja obecnie promuje album Unatoned, który premierę miał pod koniec kwietnia ubiegłego roku, na wspólnej trasie z Killswitch Engage. Nie tak dawno ekipa zawitała do Nowego Meksyku. Grupa z Oakland nie spodziewała się jednak, że przed samym koncertem spotka ich tak oficjalne i, co istotne, bardzo "metalowe" powitanie.
Burmistrz Tim Keller, wraz ze swoim bratem Scottem, osobiście wręczyli zespołowi klucze do miasta. Muzycy pochwalili się tym wyróżnieniem w mediach społecznościowych. I przy okazji obrócili całą sytuację... w żart.
– Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że Tim Keller i jego brat Scott wręczyli nam wczoraj klucze do... miejskiego aresztu w Albuquerque – możemy przeczytać w poście udostępnionym na Instagramie.
Pisząc o Timie Kellerze, który piastuje stanowisko burmistrza nieprzerwanie od prawie dekady, nie można nie wspomnieć o jego miłości do muzyki metalowej. W związku z tym jest powszechnie znany jako "Metal Mayor" (taki przydomek zawdzięcza dziennikowi The New York Times). Zamiłowanie do mocniejszych brzmień stało się jego znakiem rozpoznawczym.
To on właśnie ustanowił w mieście oficjalny "Dzień Iron Maiden". W przeszłości klucze do miasta otrzymali z jego rąk m.in. wokalista Bruce Dickinson, muzycy Judas Priest czy Max Cavalera (Soulfly, Cavalera, eks-Sepultura).
Machine Head ponownie zagrali w Polsce w 2026
Amerykańska grupa regularnie powraca do naszego kraju. W czerwcu 2024 Machine Head był headlinerem Mystic Festival w Gdańsku. W 2025 zespół zaprezentował się na solowym koncercie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Z kolei w 2026 ekipa dowodzona przez Flynna dała klubowy występ w warszawskiej Progresji. Był to koncert ramach trasy "An Evening With…".