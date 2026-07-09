Biograficzny film o Placebo? Brian Molko wskazał osobę, która powinna go w nim zagrać

W 1994 roku, w Londynie, powstała grupa Placebo. Zadebiutowała ona dwa lata później za sprawą albumu zatytułowanego po prostu Placebo. Zespół, który tworzą Brian Molko oraz Stefan Olsdal, ma na swoim koncie, na ten moment, osiem studyjnych wydawnictw.

Z kolei na początku października 2024 roku oficjalną premierę miał This Search For Meaning, czyli film dokumentalny o formacji w reżyserii Oscara Sansoma, który później był wyświetlany w kinach na całym świecie. Ostatnio natomiast, w rozmowie ze stacją Radio X, Molko został zapytany o to, kogo widziałby w roli samego siebie w ewentualnej produkcji na temat historii Placebo.

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Myślę, że Yungblud wykonałby kawał dobrej roboty, grając mnie. Chociaż uważam, że mógłby mieć spore problemy z moim akcentem! – zażartował Molko.

Warto o tym pamiętać, że w przeszłości Yungblud wystąpił na jednej scenie z Placebo. Latem 2024 roku we Francji młody wokalista wykonał z nimi kultowy utwór Nancy Boy.

Jeśli chodzi natomiast o reżysera, to Molko ma bardzo sprecyzowane wymagania. Chciałby, żeby tym filmem zajął się sam Jim Jarmusch. – To jeden z moich ulubionych filmowców. Mam nawet tatuaż nawiązujący do jego filmu "Tylko kochankowie przeżyją". To mój ukochany obraz – dodał frontman Placebo.

Placebo ponownie zagra w Polsce w 2026

Londyńska grupa przygotowuje się do uroczystych obchodów trzydziestej rocznicy premiery swojego pierwszego krążka. Muzycy odkryli karty dotyczące planowanej na 2026 rok trasy koncertowej, która obejmie również Polskę. 18 listopada zobaczymy zespół w łódzkiej Atlas Arenie, a za jego organizację odpowiada agencja Live Nation Polska.

Z zapowiedzi wynika, że publiczność zgromadzona pod sceną usłyszy głównie kompozycje z dwóch początkowych płyt formacji, czyli kultowego Placebo oraz świetnie przyjętego Without You I’m Nothing.

Zespół ponadto w czerwcu wydał album RE:CREATED zawierający nowe, przearanżowane wersje utworów z ich debiutanckiego krążka.

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