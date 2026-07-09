Ten riff najczęściej jest grany w sklepach sprzedających gitary. Chodzi o metalowy klasyk

Kupowanie nowej gitary to wyjątkowy moment. Podłączasz wymarzony instrument do wzmacniacza, odkręcasz gałkę głośności i... testujesz go w sklepie muzycznym. A co grasz? Dla większości gitarzystów odpowiedź jest prosta: jeden z kilku ikonicznych motywów, które zna dosłowne cały świat. Problem w tym, że pracownicy sklepów słyszą je kilkanaście razy dziennie, co może... zmęczyć.

Przez lata symbolem tej udręki był motyw ze Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Utwór stał się legendą, ale jednocześnie także przekleństwem osób zatrudnionych w sklepach muzycznych. Dlatego też słynna sieć Guitar Center postanowiła wprowadzić zakaz wykonywania tego utworu.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

– Myślę, że to wszystko zaczęło się od "Świata Wayne’a" i wyśmiania "Stairway" – powiedział Gabe Dalporto, szef Guitar Player w wywiadzie dla Guitar World. Nawiązał on do kultowej sceny z komedii z 1992 roku, w której pada słynne hasło: "No Stairway, Denied" ("Zakaz Stairway, odmowa"). – Początkowo, w formie żartu, pracownicy Guitar Center wywieszali tabliczki z napisem "No Stairway". A potem ludzie chyba po prostu zaczęli się bać tego grać i w efekcie prawie nikt już tego u nas nie tykał.

Wspomniany zakaz został oficjalnie zdjęty w 2025. Wszystko zmieniło się za sprawą litewskiego multiinstrumentalisty i YouTubera ukrywającego się pod pseudonimem Døvydas. Muzyk zaproponował nagranie wspólnego materiału w jednym ze sklepów. Wtedy zapadła decyzja, żeby zagrać legendarny numer z repertuaru Zeppelinów.

Tymczasem sieć Guitar Center przeprowadziła oficjalną ankietę wśród swoich pracowników. Zapytano ich o 10 najczęściej ogrywanych i najbardziej nienawidzonych utworów, które wykonują klienci. Obecnym numerem jeden jest Master of Puppets Metalliki!

Choć ten utwór ma już 40 lat, to w 2022 roku przeżył gigantyczny renesans popularności, dzięki serialowi Stranger Things. W finale czwartego sezonu produkcji, którą można obejrzeć na Netflixie, jeden z bohaterów – Eddie Munson – gra ten numer na dachu kampera "po drugiej stronie".

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