Muzycy Green Day, Blink-182 i Rancid powołali do życia nową supergrupę

W kwietniu 2026 roku minęło pół wieku od ukazania się na rynku debiutanckiego albumu kultowej formacji Ramones, na którym znalazły się takie utwory, jak m.in. Blitzkrieg Bop, Judy Is a Punk czy I Wanna Be Your Boyfriend. Z tej okazji muzycy do życia powołana została nowa supergrupa Cretin Family.

W jej skład wchodzą: wokalista i gitarzysta Billie Joe Armstrong (Green Day), gitarzysta Tim Armstrong (Rancid), perkusista Travis Barker (Blink-182) oraz były basista Ramones, CJ Ramone.

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Grupa ta wykona kultowe utwory Ramones po raz pierwszy wspólnie podczas specjalnego wydarzenia, The Official Ramones 50th Anniversary Tribute. Odbędzie się ono 30 sierpnia 2026 na słynnym cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles. W tym miejscu pochowany został Dee Dee Ramone, założyciel i basista zespołu. Ponadto na terenie cmentarza znajduje się również pomnik poświęcony zmarłemu gitarzyście Johnny'emu Ramone.

– Duch Ramones żyje w każdym garażowym koncercie, punkowym klubie i na każdym festiwalu. Pokolenie za pokoleniem wyrzutków i dziwaków zakochuje się w Ramones. Dzieciaki są pod wpływem Ramonesów, a nawet jeszcze o tym nie wiedzą – przyznał otwarcie frontman Green Day.

Należy także wspomnieć, że dochód z tego koncertu zostanie przekazany na badania nad rakiem, które prowadzi dr David Agus w Fundacji Badawczej Instytutu Ellisona. Bilety są już w sprzedaży.

Co ciekawe, gospodarzem tego wyjątkowego wieczoru będzie... John Travolta! Wydarzenie połączy muzykę z kinem. W planach jest bowiem pokaz kultowego horroru Carrie z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. To właśnie w tej produkcji Travolta zagrał jedną ze swoich pierwszych ról. Zapowiedziano także przedpremierowy pokaz filmu Propeller One-Way Night Coach, reżyserski debiut wspomnianego aktora.

Oto ciekawostki o debiutanckiej płycie zespołu Ramones: