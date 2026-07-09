Powstał hologram Jona Bon Joviego! Jaki ma związek z nową trasą zespołu?

To jesienią ubiegłego roku zespół Bon Jovi ogłosił, że w końcu, cztery lata po ostatnich tak dużych występach na żywo, gotowy jest ponownie zagrać kilka koncertów. Przypominamy, że w 2022 roku szerokim echem na świecie odbiła się forma wokalna Jona Bon Joviego. W końcu okazało się, że muzyk miał poważne problemy z głosem, mianowicie doszło u niego do zaniku jednej ze strun głosowych, w wyniku czego musiał on przejść zabieg tzw. "medializacji".

Choć grupa latem 2024 roku wydała nowy studyjny album, Forever, to wtedy jednak nie zdecydowała się go promować na koncertach. Sam Jon nie ukrywał, że jego głos wciąż wymaga rehabilitacji, a na scenę wróci, gdy będzie gotowy. Pierwszy występ w ramach ogłoszonej w 2025 roku trasy odbył się w środę 7 lipca. Nagrania z niego bardzo szybko obiegły sieć - tak, jak komentarze obecnych na miejscu fanów i fanek. Ci i te zgodnie twierdzili, że głos Jona owszem, nie brzmi tak, jak dawniej, jednak jest on jednak w dużo lepszej formie, niż cztery lata temu.

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Bon Jovi | Kolumna Zygmunta

Hologram Jona Bon Joviego na koncercie zespołu w Nowym Jorku!

Występ Bon Jovi w nowojorskim Madison Square Garden to nie jedyna niespodzianka, która czekała na przybyłych na miejsce fanów i fanki. W wyniku nawiązania współpracy przez Superfan.Live oraz Proto Hologram i HIFI Labs, pojawił się tam... hologram wokalisty! Wszystko to w ramach tzw. "Hologram Selfie Experience", opartego na technologii hologramu Proto, który umożliwiał stworzenie hiperrealistycznego awatara Jona, z którym fani mogli sobie robić zdjęcia - a który nawet sam robił sobie selfie z fanami, które kolejno można było pobrać.

Został on umieszczony na naturalnej wielkości ekranie cyfrowym. Jak wskazano, jest to pierwszy raz, gdy technologia Proto Selfie została użyta w miejscu koncertu na żywo, jednak co ważne, sam Bon Jovi nie pierwszy raz z niej skorzystał. Pojawiła się ona chociażby już na jego koncercie MusiCares "Person Of The Year" w 2024 roku.

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