Yungblud przeszedł załamanie nerwowe po koncercie w Czechach. Wsparcie artyście okazali m.in. Scott Ian i Gary Holt

Yungblud to wokalista z Wielkiej Brytanii, który na rynku muzycznym jest obecny od prawie dekady. Ale tak naprawdę w 2025 roku zrobiło się o nim naprawdę głośno. Jego występ na Back to the Beginning, wyjątkowym wydarzeniu, które było pożegnaniem ze sceną Ozzy'ego Osbourne'a, odbił się szerokim echem w przestrzeni medialnej. Połączył też siły z muzykami Aerosmith, czego efektem była EP-ka zatytułowana One More Time.

Ostatnio natomiast Yungblud zagrał dla 20-tysięcznego tłumu w czeskim Hradcu Králové w ramach trzeciej edycji swojego festiwalu BludFest.

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Muzyk wrzucił później do sieci nagranie, na którym płacze przed fanami. Post, udostępniony na Instagramie, opatrzył odpowiednim opisem: "Ostrzeżenie. Nadchodzi prawda". Yungblud przyznał, że od miesięcy zmaga się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. W końcu lawina emocji uderzyła w niego z ogromną siłą. Wszystko wydarzyło się po koncercie właśnie na BludFeście.

Szczerze mówiąc, biłem się z myślami, czy w ogóle wrzucać to nagranie. Nie chciałem, żeby wyszło to nieszczerze – jakbym robił to dla wyświetleń czy własnych korzyści. [...] Nie będę Was okłamywać – kiedy zszedłem ze sceny, czułem euforię, ale 20 minut później, kiedy byłem sam pod prysznicem, po prostu pękłem. Przeszedłem załamanie. Bycie artystą w dzisiejszych czasach jest cholernie dziwne, bo wszystko pędzi tak szybko. Nie masz czasu zatrzymać się przy tym, co się dzieje, na dłużej niż kilka godzin, przez co nie jesteś w stanie ogarnąć ani przetrawić niczego, co czujesz – ani tych dobrych rzeczy, ani tych złych – napisał wokalista w mediach społecznościowych.

Wokalista odniósł się również do toksycznej atmosfery panującej w świecie internetowym. – Ilość nienawiści i niedowierzania, jaka mnie otacza ze strony obcych ludzi w internecie czy zgorzkniałych muzyków, naprawdę ciąży mi na sercu. Przecież jedyne, co próbuję robić od 10 lat, to szerzyć miłość, budować coś, w co wierzę, i jednoczyć ludzi w bezpiecznym miejscu – dodał Yungblud.

Wpis wywołał gigantyczne poruszenie. Wsparcie artyście okazali m.in. Scott Ian z Anthraxu czy Gary Holt z Exodusa i Slayera.

Pierwszy z nich napisał w komentarzu: – Stałem z boku sceny podczas "Back to the Beginning" i patrzyłem, jak wznosisz klasyczny numer "Changes" na zupełnie inny poziom. Na to wszystko ciężko zapracowałeś, Dom. Zdrówko, bracie.

Z kolei Holt dodał: – Sztucznie wykreowany produkt branży nie potrafiłby zrobić tego, co ty zrobiłeś w trakcie "Back to the Beginning". Byłeś autentyczny, prawdziwy i przekonałeś do siebie hordę metalowców. A to nie jest łatwe zadanie.

Yungblud wypuścił drugą część albumu Idols

Yungblud zdecydowanie się nie zatrzymuje. Ubiegły rok miał intensywny, ten jest również dla niego pracowity. Przypomnijmy, że zdążył już wypuścić w świat drugą część krążka Idols, na której znalazła się m.in. odświeżona wersja utworu Zombie z gościnnym udziałem amerykańskiej formacji The Smashing Pumpkins.

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