Nick Cave porwał publiczność na Open’er Festival 2026! Niewiarygodne, co artysta zrobił z publicznością!

Tegoroczny Open'er Festival jest już w pełni rozkręcony. Muzyczne święto wystartowało w środę, 1 lipca, a pierwsze koncerty wywołały falę gorących dyskusji wśród uczestników. Świetne recenzje zebrały występy takich wykonawców jak David Byrne czy Viagra Boys, jednak największą uwagę skupiła na sobie gwiazda wieczoru – grupa Florence + the Machine.

Sporo zamieszania w polskim internecie narobił również debiutancki koncert Heleny Englert. Młoda aktorka, występująca pod pseudonimem Hela, postanowiła wejść w świat muzyki, co wywołało mieszane uczucia, zwłaszcza że przed tak prestiżowym festiwalem zdążyła wydać zaledwie cztery utwory. Jej pojawienie się w line-upie wzbudziło ogromne kontrowersje, ponieważ był to jej absolutny debiut sceniczny na imprezie o tak dużym zasięgu europejskim.

Mellina - Helena Englert: Nie uczyłam się aktorstwa od taty przy niedzielnym stole

Nick Cave porwał publiczność drugiego dnia Open'er Festival 2026!

Drugi dzień festiwalu obfitował w występy wielu popularnych artystów. Na różnych scenach można było usłyszeć zarówno krajowe, jak i zagraniczne gwiazdy. Przed publicznością zaprezentowali się między innymi Sobel, Daria ze Śląska, Ralph Kaminski, a także Halsey. Solowy materiał przedstawiła również Kasia Sienkiewicz, na co dzień wokalistka Kwiatu Jabłoni. Największym wydarzeniem był jednak występ Nick Cave and the Bad Seeds.

Samo ogłoszenie obecności tej formacji w programie wywołało ogromny entuzjazm wśród fanów. Nick Cave od lat uchodzi za jednego z najwybitniejszych muzyków na świecie, a jego koncerty słyną z niezwykłej atmosfery. Wiele osób podkreśla, że występy tego australijskiego artysty przypominają mistyczne przeżycia, a ładunek emocjonalny płynący ze sceny udziela się każdemu słuchaczowi.

Podczas tegorocznej edycji Open'era muzyk nie zawiódł swoich fanów. Nick Cave wraz z zespołem wszedł na główną scenę chwilę po godzinie 22:00. Zaprezentowali łącznie 17 utworów, wśród których nie zabrakło takich klasyków jak „From Her to Eternity”, „Carnage”, „Henry Lee” czy „Jubilee Street”. Koncert zwieńczyło wzruszające wykonanie „Into My Arms”.

Internet szybko obiegły liczne materiały z tego wyjątkowego wydarzenia. Fani masowo udostępniają zdjęcia i filmy, nie szczędząc słów uznania dla talentu muzyka. Wśród komentarzy przeważają opinie o niezrównanym mistrzostwie Nicka Cave'a, a uczestnicy koncertu podkreślają niesamowitą więź, jaką potrafił nawiązać ze zgromadzonym tłumem – w pewnym momencie publiczność nawet nosiła go na ramionach.

Najbardziej znane utwory Nicka Cave'a & the Bad Seeds: