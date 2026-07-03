30 lat temu Layne Staley zagrał ostatni koncert. Tragiczny koniec ikony Alice in Chains

Layne Staley urodził się 22 sierpnia 1967 roku w Bellevue w stanie Waszyngton. Co ciekawe, do swojego pierwszego zespołu dołączył już w wieku... dwóch lub trzech lat, a w wieku dziewięciu lat zdecydował, że w przyszłości chce zostać muzykiem. Wychowywany przez matkę i ojczyma, zainteresowania muzyczne pogłębiał, odkrywając ich kolekcję płyt, na którą składały się krążki m.in. Black Sabbath, Deep Purple Anthrax, Judas Priest czy Van Halen. W wieku 12 lat Layne zaczął grać na perkusji, a jako nastolatek był członkiem kilku grup, grających głównie glam metal. W 1987 roku Layne poznał gitarzystę Jerry'ego Cantrella, w tym samym roku Panowie, wraz z Seanem Kinneyem i Mikem Starrem, utworzyli zespół Alice in Chains. Grupa zadebiutowała wydaną w lipcu 1990 roku EP-ką We Die Young, a już miesiąc później ukazał się jej debiutancki album, Facelift. Formacja zwróciła uwagę opinii publicznej i krytyków, prawdziwa sława przyszła wraz z premierą kultowego już albumu Dirt, który dziś uchodzi za najlepszą płytę grunge'ową w historii. W 1995 roku ukazał się trzeci album - jak się z czasem okazało ostatni, na którym zaśpiewał Layne Staley - Alice in Chains.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Tragiczne okoliczności śmierci idola grunge'u

Nie jest żadną tajemnicą, że Layne przez lata zmagał się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Na początku lat 90. muzyk poddał się kilku kuracjom odwykowym, jednak bez powodzenia, a trasy Alice in Chains i Mad Season stały się okazją do suto zakrapianych imprez. W październiku 1996 roku, w wyniku przedawkowania, zmarła była narzeczona Staley'a, Demri Lara Parrott. Uznaje się to wydarzenie za początek końca Layne'a. Mniej więcej od 1998 roku wokalista zaczął powoli odcinać się od świata zewnętrznego - zaprzestał koncertowania, niemal nie udzielał wywiadów, z czasem przestał wychodzić ze swojego mieszkania, praktycznie nie jadł, a jego stan zdrowia, w wyniku długoletniego zażywania używek, znacznie się pogarszał. Ostatnie lata życia muzyka to już czas niemal całkowitej izolacji i braku kontaktu ze światem zewnętrznym. 19 kwietnia 2002 roku była menedżerka Layne'a otrzymała informację, że od ponad dwóch tygodni z jego konta nie pobrano żadnych pieniędzy. Kobieta skontaktowała się z matką Staley'a, a ta zadzwoniła na służby ratunkowe, które odkryły ciało muzyka. W chwili odnalezienia było ono w stanie znacznego rozkładu, uznaje się, że zmarł on około 2 tygodnie wcześniej, a jako datę śmierci wskazuje się 5 kwietnia 2002 roku.

Ostatni raz Layne'a z Alice in Chains

W sieci znaleźć można bardzo wyjątkowy materiał filmowy. Między 28 czerwca, a 3 lipca 1996 roku Alice in Chains zagrał cztery koncerty jako support Kiss, powszechnie uznaje się, że ostatni występ na trasie był równocześnie ostatnim w karierze Staley'a z macierzystą formacją w ogóle. Nagranie tego koncertu, które uznaje się, że powstało w celach promocyjnych, już jakiś czas temu trafiło do sieci.

Swój ostatni koncert Layne Staley zagrał więc dokładnie 3 lipca 1996 roku. W jego ramach grupa zagrała set, liczący 11 kompozycji, w tym już na tym etapie kultowe We Die Young, Them Bones, Rooster, Would? oraz oczywiście Man in the Box Już na dostępnym w sieci wideo widać, że wokalista nie jest w najlepszym stanie - jest przeraźliwie chudy i śpiewając niemal się nie rusza. Zobacz rzadki materiał poniżej.

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