Robby Krieger wspomniał Jima Morrisona. "Nie mogliśmy uwierzyć, że nie żyje". Mija 55 lat od śmierci ikony The Doors

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-02 14:53

Wiadomość o śmierci Jima Morrisona, charyzmatycznego wokalisty The Doors, była szokiem dla całego muzycznego świata. Gitarzysta Robbie Krieger przyznał ostatnio, w jednym z wywiadów, że długo nie mogli w to uwierzyć. – Myśleliśmy, że może Jim próbuje nas wszystkich oszukać – powiedział muzyk w podcaście Billy'ego Corgana.

Robby Krieger, Jim Morrison
Autor: Rex Features/, Wikimedia Commons/ East News

Robby Krieger wspomina Jima Morrisona. "Nie mogliśmy uwierzyć, że nie żyje"

Tragiczna śmierć Jima Morrisona w 1971 roku wstrząsnęła światem rocka i na zawsze odmieniła losy formacji The Doors. Charyzmatyczny wokalista zmarł w Paryżu w wieku zaledwie 27 lat. Kiedy ta wiadomość dotarła do kolegów Morrisona z zespołu, początkowo w nią zupełnie nie wierzyli. 

Od śmierci Morrisona minęło już 55 lat. Jakiś czas temu w podcaście The Magnificent Others prowadzonym przez Billy'ego Corgana z The Smashing Pumpkins, Robby Krieger – gitarzysta The Doors – wrócił wspomnieniami do tego trudnego momentu. 

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Cóż, kiedy usłyszeliśmy, że odszedł, nie uwierzyliśmy w to. Po pierwsze, zawsze krążyły plotki typu "Paul nie żyje" [chodzi o miejską legendę, jakoby Paul McCartney zginął w wypadku samochodowym w 1966 i został zastąpiony przez sobowtóra - przyp. red.]. Wysłaliśmy więc naszego menadżera, Billa Siddonsa, do Paryża, żeby to sprawdził.  Niestety, nie widział ciała. Wciąż więc myśleliśmy, że może Jim próbuje nas wszystkich oszukać. Po pewnym czasie pogodziliśmy się z tym – powiedział Krieger. 

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Po śmierci Morrisona zespół wydał jeszcze dwa albumy – Other Voices (1971) i Full Circle (1972) – z prostego powodu: chodziło o kontrakt z wytwórnią. Oczywiście, kontynuowanie działalności po stracie tak ikonicznego frontmana było z pewnością decyzją, która budziła sporą wątpliwość u muzyków The Doors. 

– Mieliśmy zastrzeżenia. To tak, jakby Stonesi grali dalej bez Micka Jaggera czy coś w tym stylu. Może to był głupi pomysł. Nie wiem. Ale naprawdę kocham niektóre z tych piosenek, które znalazły się na tych albumach – podsumował gitarzysta The Doors. 

Należy tez wspomnieć, że zanim Morrison wyjechał do Paryża, to zespół nie próżnował. – My nadal ćwiczyliśmy i graliśmy prawie każdego dnia. Wymyśliliśmy całą masę nowych piosenek, które miały znaleźć się na następnym albumie. Jeśli, oczywiście, Jimowi by się spodobały – przypomniał Robby Krieger. 

Prawa do muzyki The Doors zostały sprzedane

W 2023 roku Primary Wave Music nabyło prawa do muzyki The Doors. Finansowe warunki umowy jednak nie zostały ujawnione. 

– Po 58 latach i najbardziej magicznych czasach zdecydowałem się sprzedać swoje udziały w The Doors organizacji Primary Wave. Pozwoli mi to pomóc wielu organizacjom charytatywnym, w których pracę jestem zaangażowany, a także kilku innym. Wiem, że Primary Wave dba o muzykę, sztukę i wspomaga dziedzictwo, które wznosi na jeszcze wyższy poziom. Nasz długoletni menedżer, Jeff Jampol, będzie nadal chronił naszą spuściznę we współpracy z Primary Wave, więc czuję się bezpiecznie i jestem zadowolony z przyszłości, jaka czeka The Doors – przyznał, w oficjalnym oświadczeniu, Krieger.

Oto ranking utworów z debiutanckiego albumu zespołu The Doors: 

The Doors - ranking piosenek z albumu The Doors. Bez tej płyty historia rocka nie byłaby taka sama
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