Oto najpopularniejsze utwory Queen na Spotify". Do nich najczęściej wracają słuchacze

Wiadomo powszechnie, że za moment powstania zespołu Queen uznaje się rok 1970. To wtedy wokalistą w grupie, znanej wtedy na lokalnej brytyjskiej scenie jeszcze jako Smile, został niejaki Farrokh Bulsara, który występował i był znany dużo bardziej jako Freddie Mercury. To z jego inicjatywy właśnie formacja zmieniła nazwę na słynne 'Queen'. Kolejny kluczowy moment w historii zespołu nadszedł dokładnie 2 lipca 1971 roku. To wtedy zagrał on swój pierwszy koncert z Johnem Deaconem w roli nowego basisty. Co ciekawe, obecnie to tego dnia fani i fanki z całego świata obchodzą nieoficjalny "Światowy Dzień Queen". Tym samym w 1971 roku ustabilizował się skład Queen, który zdobył największe światowe uznanie.

Nie od razu jednak światło dzienne ujrzała pierwsza płyta zespołu. Ta, zatytułowana po prostu eponimem, ukazała się dopiero w 1973 roku, nie wzbudziła jednak większego zainteresowania. Takowe nadeszło jednak dość szybko, gdyż rok później za sprawą trzeciej płyty, czyli Sheer Heart Attack. Kolejny, ten prawdziwy, wyczekiwany przełom nadszedł jednak równie prędko, w 1975 roku, gdy ukazał się utwór Bohemian Rhapsody, a w ślad za nim także album A Night at the Opera.

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Pomimo tego, że grupa nie działa w najsłynniejszym kształcie już od 1991 roku, czyli od momentu śmierci nieodżałowanego Freddiego Mercury'ego, to jej dziedzictwo pozostaje nieocenione po dziś dzień. Świadczą o tym wyniki, jakie osiągają utwory Queen w streamingu. Postanowiliśmy sprawdzić, które kompozycje zespołu cieszą się największą liczbą streamów w Spotify - listę 10 najpopularniejszych utworów grupy na tej platformie znajdziesz w poniższej galerii!