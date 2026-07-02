Muzeum Rock and Roll Hall of Fame docenia kobiety w świecie metalu. Czas na otwarcie wyjątkowej wystawy

Muzeum Rock and Roll Hall of Fame, które znajduje się w amerykańskim Cleveland, przygotowało coś specjalnego dla wszystkich fanów cięższych brzmień. 10 lipca 2026 roku oficjalnie otwarta zostanie nowa wystawa, która będzie skupiała się na temacie kobiet w świecie muzyki metalowej. Chodzi o ekspozycję Women in Metal: You Will Know My Name (Kobiety w metalu: Poznasz moje imię).

Na wystawie, według zapowiedzi, zobaczymy pamiątki i historie najważniejszych artystek, które są od lat związane ze sceną metalową.

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"Ekspozycja oddaje hołd kobietom, które przełamywały schematy, kwestionowały utarte zasady i wyznaczały nowe kierunki rozwoju muzyki metalowej" – czytamy na stronie internetowej muzeum.

Wśród wyróżnionych ikon znalazły się m.in. Lzzy Hale (Halestorm), Lita Ford, Alissa White-Gluz (eks-Arch Enemy), Taylor Momsen (The Pretty Reckless) czy Courtney LaPlante (Spiritbox).

Haley Cronin, asystentka kuratora w Rock and Roll Hall of Fame, podkreśliła mocno, że kobiety odegrały istotną rolę w historii gatunku, który jest zdominowany przez mężczyzn. – Kobiety od samego początku były kluczowymi postaciami, które wywierały wpływ i wprowadzały zmiany w gatunku metalowym. Jesteśmy podekscytowani, że możemy opowiedzieć historie tych artystek, które niezłomnie i odważnie stoją na czele innowacji oraz akceptacji. Poprzez swoją surową siłę przecierają one szlaki dla wszystkich dziewczyn, które po prostu chcą rockować – powiedziała Cronin.

Warto na sam koniec wspomnieć, że z okazji otwarcia wystawy, odbędzie się m.in. koncert akustyczny, który zagrają Lzzy Hale oraz Joe Hottinger z Halestorm. Oprócz nich na scenie pojawią się również takie zespoły, jak Storms Within, MAXILLA oraz Reign of Z.

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