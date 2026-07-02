Dave Grohl (Foo Fighters) wskazał rockowy album, który uważa za absolutne arcydzieło. To klasyk z lat 80.
Dave Grohl – wokalista i gitarzysta Foo Fighters, a w przeszłości także perkusista Nirvany – nie ukrywa, że na przestrzeni lat inspirowało go wiele albumów. Muzyk zdradził jednak ostatnio, w jednym z wywiadów, która płyta zasługuje w jego oczach na miano absolutnie perfekcyjnej.
Podczas rozmowy na antenie BBC Radio 6 Music Grohl został zapytany o wydawnictwo, które uważa za bezbłędne. Frontman Foo Fighters bez dłuższego zastanowienia wskazał na jeden ze studyjnych krążków kultowej formacji Pixies.
Jest wiele płyt, które uważam za perfekcyjne, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to "Surfer Rosa" od Pixies. Kocham tę płytę z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że wyprodukował ją wszechmocny Steve Albini. To był chyba pierwszy album, który zdobył popularność i pokazał światu jego niesamowite umiejętności realizacji dźwięku oraz charakterystyczne podejście do brzmienia – wyznał Grohl.
Muzyk wspomniał również o charakterystycznych tekstach autorstwa gitarzysty Black Francisa, które balansowały między intelektualnymi odniesieniami oraz absurdem, czy niepowtarzalnym duecie wokalnym, który stworzył z basistką Kim Deal. – W pewnym sensie stworzyli własny, charakterystyczny sposób budowania tej dynamiki, a prostota ich muzyki miała ogromną siłę. Tę płytę przesłuchałem chyba z 10 tysięcy razy i wciąż ją uwielbiam. Mógłbym słuchać jej codziennie – podsumował wokalista i gitarzysta FF.
Krążek Surfer Rosa ukazał się na rynku w marcu 1988 nakładem niezależnej wytwórni 4AD. Choć początkowo debiutancki album Pixies nie odniósł spektakularnego sukcesu komercyjnego, z biegiem lat zyskał status jednego z najważniejszych wydawnictw w historii alternatywnego rocka. Znalazł się na nim m.in. utwór Where Is My Mind?, który zdobył ogromną popularność po wykorzystaniu go w kultowym filmie Fight Club.