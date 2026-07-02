Dave Grohl (Foo Fighters) wskazał album, który uważa za absolutne arcydzieło. "Słuchałem go z 10 tysięcy razy"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-02 12:53

Dave Grohl, lider Foo Fighters, od lat słynie z bezkompromisowej miłości do muzyki i niezwykłego szacunku dla swoich idoli. Ostatnio, w jednym z wywiadów, został zapytany o, jego zdaniem, bezbłędny album. Wokalista i gitarzysta długo się nie zastanawiał. I wskazał na jedno z najważniejszych wydawnictw w historii alternatywnego rocka.

Dave Grohl z Foo Fighters gra na gitarze na scenie. O jego ulubionym albumie Pixies przeczytasz na EskaRock.
Autor: Raph_PH/ CC BY-SA 2.0

Dave Grohl (Foo Fighters) wskazał rockowy album, który uważa za absolutne arcydzieło. To klasyk z lat 80. 

Dave Grohl – wokalista i gitarzysta Foo Fighters, a w przeszłości także perkusista Nirvany – nie ukrywa, że na przestrzeni lat inspirowało go wiele albumów. Muzyk zdradził jednak ostatnio, w jednym z wywiadów, która płyta zasługuje w jego oczach na miano absolutnie perfekcyjnej. 

Podczas rozmowy na antenie BBC Radio 6 Music Grohl został zapytany o wydawnictwo, które uważa za bezbłędne. Frontman Foo Fighters bez dłuższego zastanowienia wskazał na jeden ze studyjnych krążków kultowej formacji Pixies

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Jest wiele płyt, które uważam za perfekcyjne, ale pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to "Surfer Rosa" od Pixies. Kocham tę płytę z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że wyprodukował ją wszechmocny Steve Albini. To był chyba pierwszy album, który zdobył popularność i pokazał światu jego niesamowite umiejętności realizacji dźwięku oraz charakterystyczne podejście do brzmienia – wyznał Grohl. 

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Muzyk wspomniał również o charakterystycznych tekstach autorstwa gitarzysty Black Francisa, które balansowały między intelektualnymi odniesieniami oraz absurdem, czy niepowtarzalnym duecie wokalnym, który stworzył z basistką Kim Deal. – W pewnym sensie stworzyli własny, charakterystyczny sposób budowania tej dynamiki, a prostota ich muzyki miała ogromną siłę. Tę płytę przesłuchałem chyba z 10 tysięcy razy i wciąż ją uwielbiam. Mógłbym słuchać jej codziennie – podsumował wokalista i gitarzysta FF. 

Krążek Surfer Rosa ukazał się na rynku w marcu 1988 nakładem niezależnej wytwórni 4AD. Choć początkowo debiutancki album Pixies nie odniósł spektakularnego sukcesu komercyjnego, z biegiem lat zyskał status jednego z najważniejszych wydawnictw w historii alternatywnego rocka. Znalazł się na nim m.in. utwór Where Is My Mind?, który zdobył ogromną popularność po wykorzystaniu go w kultowym filmie Fight Club

Oto ciekawostki o debiutanckim albumie Foo Fighters:

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