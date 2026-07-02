Bon Scott został upamiętniony muralem w australijskim Melbourne!
Bon Scott przeszedł do historii rocka jako charyzmatyczny frontman australijskiej formacji AC/DC. Wokalista posiadał szorstki głos, a jego zawadiacka osobowość dodawała mu charakteru. Scott zaśpiewał na pierwszych sześciu albumach studyjnych zespołu, w tym na legendarnym krążku Highway to Hell z 1979.
Niestety, artysta odszedł z tego świat w 1980. Zmarł w wieku 33 lat w wyniku ostrego zatrucia alkoholowego. Choć rockmana nie ma z nami od lat, pamięć o nim zdecydowanie nie gaśnie. Tuż przed nadchodzącymi 80. urodzinami Scotta, które przypadają na 9 lipca, w australijskim Melbourne odsłonięty mural ku jego pamięci.
Całość namalował lokalny artysta Era. Mural powstał na bazie grafiki stworzonej przez Rega Mombassę, współzałożyciela zespołu Mental As Anything. Podczas oficjalnego odsłonięcia muralu w Kinetic Cafe, burmistrz Melbourne, Nicholas Reece, powiedział: – Pięćdziesiąt lat temu Bon Scott i AC/DC przeszli do historii australijskiego rocka, kiedy jechali paką ciężarówki platformowej wzdłuż Swanston Street – z dudami pod pachą – kręcąc teledysk do kultowego "It’s A Long Way To The Top". Tamta chwila wywołała potężną falę kulturowej energii, która rezonuje do dziś. Melbourne to niekwestionowana stolica muzyki na żywo w Australii, a AC/DC jest częścią DNA naszego miasta.
Dodał, że nowy mural to idealny hołd dla ikon tamtejszej kultury, a AC/DC Lane to najlepszy możliwy dom dla takiego właśnie dzieła.
Rodzina Bona Scotta nie kryje zachwytu w związku z nowym projektem. Najbliżsi podkreślili, że uwielbiają twórczość Rega Mombassy. – To, że stworzył on specjalną grafikę upamiętniającą 80. urodziny Bona, to dla nas zaszczyt i ogromny przełom – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.
Warto wspomnieć, że przygotowano limitowany merch dla fanów. Grafika Rega trafiła na plakaty, koszulki oraz torby, które można nabyć za pośrednictwem strony internetowej wokalisty.