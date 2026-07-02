Bon Scott został upamiętniony muralem w australijskim Melbourne!

Bon Scott przeszedł do historii rocka jako charyzmatyczny frontman australijskiej formacji AC/DC. Wokalista posiadał szorstki głos, a jego zawadiacka osobowość dodawała mu charakteru. Scott zaśpiewał na pierwszych sześciu albumach studyjnych zespołu, w tym na legendarnym krążku Highway to Hell z 1979.

Niestety, artysta odszedł z tego świat w 1980. Zmarł w wieku 33 lat w wyniku ostrego zatrucia alkoholowego. Choć rockmana nie ma z nami od lat, pamięć o nim zdecydowanie nie gaśnie. Tuż przed nadchodzącymi 80. urodzinami Scotta, które przypadają na 9 lipca, w australijskim Melbourne odsłonięty mural ku jego pamięci.

Dzień, w którym zespół AC/DC zagrał swój pierwszy koncert. Ikona zadebiutowała ponad 50 lat temu!

Całość namalował lokalny artysta Era. Mural powstał na bazie grafiki stworzonej przez Rega Mombassę, współzałożyciela zespołu Mental As Anything. Podczas oficjalnego odsłonięcia muralu w Kinetic Cafe, burmistrz Melbourne, Nicholas Reece, powiedział: – Pięćdziesiąt lat temu Bon Scott i AC/DC przeszli do historii australijskiego rocka, kiedy jechali paką ciężarówki platformowej wzdłuż Swanston Street – z dudami pod pachą – kręcąc teledysk do kultowego "It’s A Long Way To The Top". Tamta chwila wywołała potężną falę kulturowej energii, która rezonuje do dziś. Melbourne to niekwestionowana stolica muzyki na żywo w Australii, a AC/DC jest częścią DNA naszego miasta.

Dodał, że nowy mural to idealny hołd dla ikon tamtejszej kultury, a AC/DC Lane to najlepszy możliwy dom dla takiego właśnie dzieła.

Rodzina Bona Scotta nie kryje zachwytu w związku z nowym projektem. Najbliżsi podkreślili, że uwielbiają twórczość Rega Mombassy. – To, że stworzył on specjalną grafikę upamiętniającą 80. urodziny Bona, to dla nas zaszczyt i ogromny przełom – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu.

Warto wspomnieć, że przygotowano limitowany merch dla fanów. Grafika Rega trafiła na plakaty, koszulki oraz torby, które można nabyć za pośrednictwem strony internetowej wokalisty.

Oto ciekawostki o albumie Highway to Hell od AC/DC: