Quiz. Dopasuj utwór Deep Purple do właściwego albumu. To zadanie dla zagorzałych fanów grupy!

Nie da się ukryć, że Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który działa na rynku muzycznym już od ponad pięciu dekad! . Przez ten okres brytyjska formacja przeszła drogę od psychodelicznych początków, przez hardrockową dominację w latach siedemdziesiątych, aż po status nieśmiertelnych legend.

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Mimo upływu lat, popularność DP nie mija, również w naszym kraju. Muzycy regularnie odwiedzają Polskę i grają kolejne koncerty. Na ten moment grupa ma na swoim koncie ponad 20 studyjnych albumów. Grupa zdecydowanie się nie zatrzymuje i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

To tyle tytułem wstępu. Teraz natomiast przyszła pora na nasz quiz. Czy jesteś prawdziwym fanem Purpli? Czy doskonale znasz dyskografię tego legendarnego zespołu? Jeśli na oba pytania twoja odpowiedź jest twierdząca, to koniecznie powinieneś zmierzyć się z wyzwaniem, które przygotowaliśmy.

Zabawa polega na tym, aby dopasować podany przez nas tytuł utworu do albumu Deep Purple, na którym się oryginalnie znalazł. Nasz quiz tradycyjnie składa się z 10 pytań. Prawdziwi fani grupy nie powinni mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

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