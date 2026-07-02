Quiz dla wszystkich fanów Deep Purple. Dopasuj utwór do właściwego albumu legendarnej grupy

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-02 8:16

Brytyjska grupa Deep Purple przez ponad pół wieku wypuściła w świat ponad 20 albumów i zdefiniowała hardrockowe brzmienie. Bez tej formacji rock nie wyglądałby tak samo. Przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym sprawdzimy, jak dobrze orientujecie się w dyskografii DP. My podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować go do właściwego albumu.

Deep Purple
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

Quiz. Dopasuj utwór Deep Purple do właściwego albumu. To zadanie dla zagorzałych fanów grupy!

Nie da się ukryć, że Deep Purple to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka, który działa na rynku muzycznym już od ponad pięciu dekad! . Przez ten okres brytyjska formacja przeszła drogę od psychodelicznych początków, przez hardrockową dominację w latach siedemdziesiątych, aż po status nieśmiertelnych legend. 

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Mimo upływu lat, popularność DP nie mija, również w naszym kraju. Muzycy regularnie odwiedzają Polskę i grają kolejne koncerty. Na ten moment grupa ma na swoim koncie ponad 20 studyjnych albumów. Grupa zdecydowanie się nie zatrzymuje i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 

To tyle tytułem wstępu. Teraz natomiast przyszła pora na nasz quiz. Czy jesteś prawdziwym fanem Purpli? Czy doskonale znasz dyskografię tego legendarnego zespołu? Jeśli na oba pytania twoja odpowiedź jest twierdząca, to koniecznie powinieneś zmierzyć się z wyzwaniem, które przygotowaliśmy. 

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Zabawa polega na tym, aby dopasować podany przez nas tytuł utworu do albumu Deep Purple, na którym się oryginalnie znalazł. Nasz quiz tradycyjnie składa się z 10 pytań. Prawdziwi fani grupy nie powinni mieć raczej większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów.

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz dla fanów Deep Purple. Dopasuj utwór do właściwego albumu:
Pytanie 1 z 10
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