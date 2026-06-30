Quiz muzyczny. To utwór Black Sabbath, Deep Purple czy Led Zeppelin?

Kiedy myślimy o korzeniach ciężkiego grania, na myśl przychodzą nam te legendarne nazwy: Black Sabbath, Deep Purple oraz Led Zeppelin. Trzy filary brytyjskiego rocka, które na zawsze zmieniły oblicze muzyki. Wszystko zaczęło się pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Choć każda z tych grup wywodzi się z podobnych korzeni, ich ścieżki były zupełnie inne.

Ian Gillan postanowił wskazać najważniejszy hardrockowy zespół w historii. "Bez nich nie byłoby heavy metalu"

W Birmingham zrodził się mroczny, ciężki sound Black Sabbath, który zaważył na całym gatunku metalowym. Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler i Bill Ward stworzyli brzmienie, które do dziś jest wzorem dla tysięcy kapel.

W tym samym czasie, ale w nieco innej stylistyce, w Londynie formowały się dwie inne ważne formacje. Muzycy Led Zeppelin – czyli Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham – podbili świat hipnotyzującym blues-rockiem, epickimi balladami i niebywałą energią.

Z kolei Deep Purple stawiali na klasyczny hard rock, często z elementami muzyki klasycznej. Ich brzmienie było technicznie perfekcyjne, a koncerty słynęły z improwizacji i energetycznych solówek.

Te trzy zespoły mają dożywotnie miejsce w panteonie najważniejszych wykonawców w historii, szeroko rozumianego, rocka. Czy znasz doskonale ich twórczość? Sprawdź się.

Przygotowaliśmy quiz, który składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie go dopasować do nazwy zespołu, który w oryginale całość nagrał. Prawdziwi fani Black Sabbath, Deep Purple i Led Zeppelin z pewnością nie będą mieli większych problemów, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania w sposób bezbłędny. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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