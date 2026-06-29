Queen - 5 ciekawostek o albumie “The Game” | Jak dziś rockuje?

Choć powszechnie uznaje się czwarty studyjny album grupy Queen jako ten najbardziej przełomowy, to ścieżka ku A Night at the Opera wiodła od świetnej poprzedniczki, czyli Sheer Heart Attack. To tak naprawdę od momentu wydania tego krążka brytyjski zespół rozpoczął swoją konsekwentną ścieżkę na sam szczyt. Wszystko zmienił oczywiście wydany jesienią 1975 roku utwór Bohemian Rhapsody, już wcześniej jednak formacja budowała swoją pozycję, zachwycając widzów na jedynych w swoim rodzaju widowiskowych koncertach.

Z każdym kolejnym muzycznym projektem Queen zachwycali: A Day at the Races trzymał poziom poprzedniczki, za sprawą News of the World zaś muzycy udowodnili, że są w stanie odwrócić uwagę słuchaczy od cieszącej się wtedy największą popularnością muzyki punk. Jazz z 1978 roku był już nieco bardziej eksperymentalny, jednak to z nim właśnie zespół wyruszył w trwającą ponad dwa lata, pełną sukcesów trasę koncertową. Występy nie równały się jednak przerwie od nagrywania.

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Jeszcze w czerwcu 1979 roku Queen weszli do Musicland Studios w Monachium, aby zarejestrować pierwsze partie nowego materiału. Prace przerwano po kilku tygodniach, aby ponownie skupić się na koncertach, a do nagrań powrócono w przerwie, w lutym 1980 roku. Jeszcze w tak zwanym międzyczasie, w październiku 1979 roku, do stacji radiowych trafił wiodący singiel z nowej płyty grupy - Crazy Little Thing Called Love, który natychmiastowo stał się przebojem. Następnie, w styczniu kolejnego roku, atmosferę przed ukazaniem się nowej płyty podgrzano, wydając utwór Save Me.

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Do maja 80' dograno resztę utworów i ostatecznie dopracowano cały projekt. Ten w końcu ujrzał światło dzienne 30 czerwca 1980 roku. The Game był tym samym albumem Queen, za sprawą którego grupa wkraczała w zupełnie nowe czasy. Projekt spotkał się z ciepłym przyjęciem słuchaczy, choć krytycy zwracali uwagę na jego swobodę i prostotę. Nie był to jednak komplement - Freddiemu Mercury'emu, Brianowi Mayowi, Rogerowi Taylorowi i Johnowi Deaconowi zarzucono odwrócenie się od rocka na rzecz popu i wyzbycie się tworzenia monumentalnych hymnów w imię nagrania zbioru chwytliwych piosenek. Mimo to płyta zapewniła zespołowi dwie nominacje do Grammy - z biegiem lat znacząco poprawiły się również recenzje The Game. Co skrywa ósmy studyjny album Queen? Sprawdź w galerii:

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