Geezer Butler z Black Sabbath na ratunek beaglom! Pomoc dla psów, wykorzystywanych do badań laboratoryjnych

Kiedyś powszechnie marginalizowano zdolność czworonogów do odczuwania cierpienia. Zgodnie z dawnymi przekonaniami, w które dziś trudno w ogóle uwierzyć, twierdzono, że zwierzęta odczuwają ból w o wiele mniejszym stopniu niż ludzie. Ich sfera emocjonalna była przez lata całkowicie negowana i spychana na margines, co obecnie wydaje się perspektywą wręcz absurdalną.

Współczesna nauka nie pozostawia żadnych złudzeń w kwestii tego, że przedstawiciele różnych gatunków doświadczają cierpienia zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Właściciele domowych pupili doskonale zdają sobie sprawę, że psy i koty potrafią odczuwać szerokie spektrum emocji, od dojmującego smutku i strachu po ciekawość czy tęsknotę za człowiekiem.

Niestety, powszechna wiedza na temat zwierzęcej wrażliwości nie powstrzymuje badaczy przed prowadzeniem okrutnych eksperymentów. W zamkniętych laboratoriach najczęściej wykorzystuje się psy rasy beagle. Naukowcy chętnie sięgają właśnie po te niewielkie czworonogi, cynicznie wykorzystując ich naturalną łagodność i bezgraniczną ufność przeciwko nim samym.

PORANEK - Piesel

Basista Black Sabbath, Geezer Butler, pomaga ratować beagle!

Na szczęście nie brakuje osób z pierwszych stron gazet, które stanowczo sprzeciwiają się takiemu traktowaniu żywych istot i nagłaśniają problem. W walce o prawa czworonogów aktywnie uczestniczy Geezer Butler, czyli legendarny założyciel i basista kultowej formacji Black Sabbath, uchodzący za prawdziwą ikonę muzyki heavy metalowej.

Amerykańska organizacja The Center For A Humane Economy przekazała doniesienia o kontynuacji operacji uwalniania beagli z jednego z ośrodków przeprowadzających testy laboratoryjne. Dotychczasowa misja przyniosła spektakularny sukces, owocując ocaleniem aż 1500 psów! W maju w kolejnej akcji ratunkowej osobiście uczestniczył słynny muzyk. Geezer Butler pojawił się w punkcie zbiórki uratowanych czworonogów i zaapelował do społeczeństwa o masową adopcję tych skrzywdzonych przez los zwierząt.

Kochałem zwierzęta przez całe życie, a widok tych psów, które w końcu dostają szansę na wolność i kochające domy, jest głęboko poruszający. Ta akcja ratunkowa to wyraz współczucia w działaniu i rosnące przekonanie, że możemy dążyć do lepszej nauki bez cierpienia zwierząt - mówi Geezer Butler.

Geezer Butler i uratowane beagle - zobacz zdjęcia!

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