System of a Down - ciekawostki o pierwszej płycie zespołu | Jak dziś rockuje?

Historia zespołu System of a Down sięga początków lat 90. To w 1992 roku na rynku pojawiła się grupa Soil, której członkami byli Serj Tankian (wokal), Daron Malakian (wokal, gitara), Dave Hakopyan (bas) i Domingo "Dingo" Laranio (perkusja). Menedżerem grupy został Shavo Odadjian, który ostatecznie został drugim gitarzystą. Niestety, grupa rozpadła się już po pierwszym występie na żywo, jednak Tankian, Odadjian i Malakian postanowili kontynuować współpracę. Formacja początkowo przybrała nazwę Victims of a Down, od wiersza, napisanego przez Darona. Ostatecznie jednak Shavo zaproponował jako pierwsze słowo 'System" - spory wpływ miał na to fakt, iż grupa chciała, by w sklepach muzycznych umieszczać jej płyty... obok Slayera. Pierwszym perkusistą świeżej formacji został Ontronik "Andy" Khachaturian. Już w 1995 roku, jeszcze pod nazwą Soil, Panowie dali swój pierwszy występ. Przełomem okazał się być rok, gdy ze składu, ze względu na kontuzję, odszedł Khachaturian, którego zastąpił Jan Dolmajan. Tak właśnie powstał System of a Down, który znamy do dziś.

System of a Down - 5 ciekawostek o debiutanckiej płycie zespołu | Jak dziś rockuje?

Wielki debiut

Grupa sporo koncertowała na terenie Hollywood. To właśnie podczas jednego z takich występów zwróciła na siebie uwagę samego Ricka Rubina. Uznany już w tym czasie producent, mający na koncie współpracę ze Slayerem czy Danzig, zaczepił muzyków i poprosił, by pozostali w kontakcie. Podekscytowany zespół nagrał Demo Tape 4, który zdecydowała się rozesłać do różnych wytwórni. To właśnie na podstawie tego nagrania Rubin zaproponował SOAD współpracę z American Recordings. Formacja natychmiast zabrała się do nagrywania, sam producent nigdy nie krył jednak, że uważał, że daje szansę zespołowi, który owszem, zdobędzie niewielkie rzesze wiernych fanów, ale któremu nie uda się zyskać dużej sławy.

Jak pokazała historia, mylił się! Utwory Sugar i Spiders z albumu były chętnie grane przez stacje radiowe, a teledyski do nich nakręcone, były emitowane przez MTV w najlepszym czasie antenowym. Sam album został zatytułowany po prostu eponimem i ukazał się 30 czerwca 1998 roku. Spotkał się on z ciepłym przyjęciem krytyków, a formacja zaczęła intensywnie koncertować w ramach jego promocji, występując u boku idoli, Slayera, czy na Ozzfeście.

Ciekawostki o debiucie System of a Down

Jakie ciekawostki kryją się za debiutem formacji? Sprawdź w galerii: