Nick Cave & The Bad Sedes już dziś zagrają na Open'er Festival 2026. Te 10 utworów KONIECZNIE musisz posłuchać przed koncertem

Tegoroczna edycja Open'er Festival 2026 z pewnością zapisze się w historii pod kątem imponującego zestawu artystów. Organizatorom tej uznanej europejskiej imprezy udało się ściągnąć plejadę gwiazd, w tym takie postaci jak Zara Larsson, The XX, David Byrne, Kneecap, Halsey, Kasia Lins, Florence + the Machine, Ralph Kaminski, IDLES, Reneé Rapp, Calvin Harris, The Cure, Zalia, Kasia Sienkiewicz, BOKKA czy Daria ze Śląska. Jednak szczególną uwagę przykuwa obecność formacji Nick Cave & the Bad Seeds.

Australijski wokalista posiada w Polsce oddaną rzeszę słuchaczy. Muzyk miał okazję koncertować w naszym kraju niedawno, bo w 2024 roku, dając dwa porywające występy w Łodzi i Krakowie. Wydarzenia te zebrały niezwykle gorące recenzje i wywołały masę emocji. Sam artysta nierzadko bywa określany mianem „proroka rocka” lub muzycznego kapłana przez swoich wiernych fanów.

Albumy gwiazd popu, na których zagrali gwiazdorzy rocka

Te utwory Nicka Cave'a & the Bad Seeds szczególnie warto znać. Posłuchaj przed koncertem na Open'er Festival 2026

Początki działalności formacji Nick Cave & the Bad Seeds datuje się na 1983 rok. W krótkim czasie zespół zaprezentował światu płytę „From Her to Eternity”, z której pochodzi ikoniczna kompozycja tytułowa. Od początków twórczość ekipy niosła ze sobą potężny ładunek mroku, obecny zwłaszcza w warstwie lirycznej, wsparty post-punkowym i alternatywnym brzmieniem.

Przełom lat 80. i 90. to moment, w którym zespół zyskał szerszy rozgłos, przebijając się do mainstreamu. Niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym krążkiem w dorobku grupy pozostaje „Murder Ballads” z 1996 roku. Właśnie na tej płycie znalazł się legendarny singiel „Where the Wild Roses Grow”, będący owocem współpracy z Kylie Minogue. Warto dodać, że australijska wokalistka i lider The Bad Seeds prywatnie blisko się przyjaźnią.

Festiwalowy koncert grupy został zaplanowany na 2 lipca o godzinie 22:00. Poniżej zebraliśmy 10 najważniejszych utworów, z którymi absolutnie warto się zapoznać, zanim zabrzmią na gdyńskiej scenie.