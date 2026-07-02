Alissa White-Gluz wprost na temat dołączenia do składu DragonForce. "Byliśmy zdziwieni, że ludzie byli zaskoczeni!"

Na początku maja 2026 roku w mediach społecznościowych pojawił się komunikat, że Alissa White-Gluz, była wokalistka Arch Enemy, dołączyła do formacji DragonForce. Co ciekawe, nie zastąpiła ona dotychczasowego wokalisty tej brytyjskiej powermetalowej grupy. Alissa będzie bowiem dzielić obowiązki wokalne z Markiem Hudsonem.

Wokalistka zadebiutowała na scenie z DragonForce już 9 maja. A ostatnio, w wywiadzie dla fińskiego Chaoszine, opowiedziała o kulisach tej współpracy.

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White-Gluz przyznał otwarcie, że była zaskoczona reakcją fanów na informację o jej dołączeniu do składu DragonForce.

Byłam zaskoczona, że ludzie byli tacy zdziwieni! Myśleliśmy, że wszyscy już o tym wiedzą. Dlatego wrzuciliśmy wideo z podpisem: "Plotki są prawdziwe". Byliśmy przekonani, że ludzie wiedzą, że to się już dzieje. Pokazywaliśmy się przecież razem publicznie. Ludzie robili nam wspólne zdjęcia od miesięcy. Byliśmy w szoku, że nikt się nie zorientował – powiedziała wokalistka.

Jak przyznała White-Gluz, współpraca z DragonForce układa się znakomicie, ponieważ muzycy tej grupy dzielą ten sam etos pracy i niesamowicie dbają o detale. Największym wyzwaniem dla wokalistki okazało się natomiast... mordercze tempo utworów.

– DragonForce są ciężcy, Są ciężcy, bo grają tak szybko! To potężny wycisk dla każdego muzyka na scenie. Perkusista, wokalista, basista, gitarzysta – wszyscy przez cały czas dają z siebie absolutne maksimum. Kiedy wychodzę na scenę, myślę sobie: "Weź ostatni oddech przed wyjściem, bo przez najbliższe 45 minut nie będziesz miała na to szans". To trudne. Jest to na pewno wyzwanie. Ale to świetne uczucie wyrażać tak intensywną energię w zupełnie nowy sposób – dodała artystka.

Alissa White-Gluz powołała do życia nowy projekt muzyczny

Mimo dołączenia do DragonForce, Alissa White-Gluz zdecydowanie nie zwalnia tempa. Wokalistka chwilę po odejściu z Arch Enemy powołała do życia zespół Blue Medusa, w którym grają wyłącznie kobiety. Jak sama przyznała: to teraz jej główne "muzyczne dziecko".

Oprócz byłej frontmanki Arch Enemy, grupę tworzą: gitarzystki Alyssa Day (Mindscar, Absentia) oraz Dani Sophia, która wcześniej występowała w zespole dowodzonym przez Tilla Lindemanna, wokalistę Rammsteina. W trakcie koncertów skład uzupełniają: natomiast basistka Alicia Vigil (DragonForce) i perkusistka Delaney Jaster (Stitched Up Heart).

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