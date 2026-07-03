Piękny gest ze strony Rush. Kanadyjska grupa wypuszcza koszulkę, by pomóc ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli

24 czerwca 2026 roku Wenezuelę nawiedziły dwa potężne wstrząsy wtórne. Oficjalne raporty mówią już o ponad 2 tys. ofiar śmiertelnych i ponad 12 tys. rannych. Niestety, te tragiczne liczby wciąż rosną (liczba zaginionych osób szacowana jest na ponad 50 tys.).

W obliczu tak ogromnej tragedii muzycy kanadyjskiej formacji Rush, która powróciła w 2026 do koncertowania po ponad dekadzie przerwy, nie pozostali obojętni. Wszystkie środki zebrane ze sprzedaży specjalnej koszulki trafią bezpośrednio do Hogar Bambi. To wenezuelska organizacja charytatywna, która pomaga dzieciom dotkniętym tą katastrofą.

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Wspomniany t-shirt sygnowany przez grupę można kupić w tym miejscu. Kosztuje on 40 dolarów. Warto wspomnieć, że za projekt graficzny odpowiada Fantoons, czyli firma produkcyjna z Wenezueli.

Autor: Hello Merch / Materiały prasowe

Grupa tymczasem jest w trakcie trasy Fifty Something, która rozpoczęła się na początku czerwca. Choć fani w Ameryce Północnej drżeli o losy kolejnych występów – zespół musiał niedawno przełożyć dwa koncerty w Fort Worth w Teksasie z powodu problemów zdrowotnych wokalisty i basisty Geddy'ego Lee, który zmagał się z zapaleniem oskrzeli i krtani – machina, na szczęście, ruszy dalej. Według rozpiski dostępnej na stronie internetowej 11 lipca kanadyjska formacja powróci na scenę. I w tym roku ma koncertować aż do połowy grudnia!

Rush zagra w Polsce w 2027. I to po raz pierwszy w historii!

W ramach wspomnianej trasy, grupa po raz pierwszy zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem jest agencja Alter Art, a bilety cały czas są dostępne w sprzedaży.

Zespół będzie przebywał w Europie od lutego aż do kwietnia. Muzycy zagrają łącznie na naszym kontynencie ponad 20 koncertów.

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