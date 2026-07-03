Elton John będzie wiecznie żywy?! Szokujące plany po śmierci artysty

Brytyjski wokalista jest postacią, której dorobek zna niemal każdy miłośnik światowych brzmień. Uznawany za ikonę estrady, budował swoją potęgę od wczesnych lat sześćdziesiątych, występując początkowo w małych pubach i współtworząc formację Bluesology. Prawdziwym przełomem w jego artystycznej drodze okazało się spotkanie z utalentowanym autorem tekstów Berniem Taupinem, co zaowocowało wydaniem debiutanckiego krążka w 1969 roku.

Popularność na ogromną skalę przyszła zaraz po premierze drugiego albumu, na którym znalazł się uwielbiany do dzisiaj utwór „Your Song”. Każda kolejna płyta tylko umacniała jego status wybitnego artysty. Do dzisiaj wokalista wydał ponad trzydzieści wydawnictw studyjnych, a najnowszą pozycją w jego bogatej dyskografii jest projekt „Who Believes in Angels?”, wydany w 2025 roku we współpracy z Brandi Carlile.

Od samego początku brytyjski gwiazdor słynął z niezwykle żywiołowych widowisk, które przyciągały gigantyczne tłumy fanów. Chociaż w lipcu 2023 roku oficjalnie pożegnał się z regularnym koncertowaniem, od razu zaznaczył, że nie zamierza całkowicie rezygnować z muzyki na żywo. Dowodem na to jest chociażby jego zaplanowany udział w nadchodzącej edycji festiwalu Rock in Rio, gdzie ponownie zaprezentuje się przed wielotysięczną publicznością.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

Elton John powróci jako hologram w Las Vegas

Wszystko wskazuje na to, że piosenkarz ma przygotowaną wizję swojej obecności na scenie nawet po odejściu z tego świata. Dziennik „The Sun” przekazał informację, że Elton John zdecydował się na podpisanie gigantycznego, wielomilionowego kontraktu, którego głównym celem jest stworzenie jego cyfrowego awatara.

Wirtualny odpowiednik artysty miałby zadebiutować przed publicznością już pod koniec 2027 roku w nowo powstałym hotelu Hard Rock w Las Vegas. Projekt zakłada zarejestrowanie wykonania największych hitów muzyka, w tym także uwielbianych przez fanów duetów z Dua Lipą oraz Kiki Dee. Następnie materiały te zostaną zaawansowanie przetworzone komputerowo, aby stworzyć innowacyjne widowisko na wzór słynnego „ABBA Voyage”, lecz w znacznie bardziej udoskonalonej i nowoczesnej formie.

Sama gwiazda brytyjskiej muzyki nie zdecydowała się jeszcze na oficjalne potwierdzenie tych krążących w mediach doniesień, co wzbudza dodatkowe emocje wśród fanów.

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