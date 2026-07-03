Wolf Alice zapowiadają “The Clearing: B Sides”. Posłuchaj pierwszego utworu

Możecie już teraz posłuchać pierwszego utworu, „Gospel Oak”, a „Hammond Song” i „Hit The Sky” pojawią się cyfrowo w nadchodzących tygodniach, zanim wszystkie trzy doczekają się fizycznego wydania w pierwszą rocznicę The Clearing, 21 sierpnia.

Zespół napisał o tych piosenkach: „To kilka utworów, które stworzyliśmy podczas pracy nad The Clearing, ale nie trafiły na finalną wersję albumu. Bardzo je kochamy — w tym cover nagrany z dwiema naszymi ulubionymi wokalistkami, Julią Cumming i Brią Salmeną — cieszymy się, że znaleźliśmy dla nich miejsce, abyście mogli je usłyszeć. Miłego słuchania”.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Wydanie ich czwartego albumu studyjnego The Clearing w sierpniu 2025 roku ugruntowało ich pozycję w światowej kulturze muzycznej. Album pełen ambicji, pomysłów i emocji został przyjęty z ogromnym uznaniem krytyków, zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów i po raz czwarty trafił na shortlistę prestiżowej Mercury Music Prize — cztery nominacje w ciągu dziesięciu lat kariery, co czyni Wolf Alice jedynym zespołem w historii nagrody z 100‑procentowym wskaźnikiem nominacji. Wolf Alice zdobyli także tytuł Grupy Roku na BRIT Awards 2026 oraz byli nominowani w kategoriach Best Alternative/Rock Act i Mastercard Album of the Year.