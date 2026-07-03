Nadchodzi nowe wydanie debiutu Kasi Kowalskiej. Szczegóły reedycji

Na zremasterowanej płycie znajdą się oczywiście doskonale znane z pierwszego wydania piosenki: od hardrockowego utworu tytułowego, przez balladowe „Oto ja” i „Jak rzecz”, aż po ekspresyjny cover protest songu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Tracklistę uzupełnia napisana podczas prac nad „Gemini” 32 lata temu, a nagrana współcześnie piosenka „W zakamarkach serc”.

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Kiedy premiera reedycji?

Reedycja albumu ukaże się 14 sierpnia 2026 i będzie dostępna na CD oraz na podwójnym winylu.

Tracklista:

Gemini Wyznanie Jak rzecz Heart of Green Oto ja Kto może to dać I Never Loved a Man Do złudzenia Cukierek (Mój dawca słodyczy) No Quarter This Time I Need You Dziwny jest ten świat W zakamarkach serc

Sprawdź, co skrywa "Gemini":