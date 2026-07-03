Nadchodzi nowe wydanie debiutu Kasi Kowalskiej. Szczegóły reedycji

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-03 11:22

„Gemini”, jeden z najważniejszych i najgłośniejszych debiutów w historii polskiej muzyki, w końcu doczekał się wznowienia. Już teraz można go zamówić w przedsprzedaży na CD oraz na podwójnym winylu. Niedawna trasa koncertowa z okazji jubileuszu 30-lecia premiery albumu pokazała, że płyta nadal zajmuje ważne miejsce w sercach słuchaczy i samej Kasi, a zawarte na niej piosenki mimo upływu lat tak samo wzruszają i poruszają.

Na zremasterowanej płycie znajdą się oczywiście doskonale znane z pierwszego wydania piosenki: od hardrockowego utworu tytułowego, przez balladowe „Oto ja” i „Jak rzecz”, aż po ekspresyjny cover protest songu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Tracklistę uzupełnia napisana podczas prac nad „Gemini” 32 lata temu, a nagrana współcześnie piosenka „W zakamarkach serc”.

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Kiedy premiera reedycji?

Reedycja albumu ukaże się 14 sierpnia 2026 i będzie dostępna na CD oraz na podwójnym winylu.

Tracklista:

  1. Gemini
  2. Wyznanie
  3. Jak rzecz
  4. Heart of Green
  5. Oto ja
  6. Kto może to dać
  7. I Never Loved a Man
  8. Do złudzenia
  9. Cukierek (Mój dawca słodyczy)
  10. No Quarter
  11. This Time
  12. I Need You
  13. Dziwny jest ten świat
  14. W zakamarkach serc

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Sprawdź, co skrywa "Gemini":

Okładka płyty Gemini Kasi Kowalskiej z motywem motyla. O reedycji albumu przeczytasz na EskaRock.
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