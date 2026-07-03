Nadchodzi nowe wydanie debiutu Kasi Kowalskiej. Szczegóły reedycji

Na zremasterowanej płycie znajdą się oczywiście doskonale znane z pierwszego wydania piosenki: od hardrockowego utworu tytułowego, przez balladowe „Oto ja” i „Jak rzecz”, aż po ekspresyjny cover protest songu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.
Tracklistę uzupełnia napisana podczas prac nad „Gemini” 32 lata temu, a nagrana współcześnie piosenka „W zakamarkach serc”.
Kiedy premiera reedycji?
Reedycja albumu ukaże się 14 sierpnia 2026 i będzie dostępna na CD oraz na podwójnym winylu.
Tracklista:
- Gemini
- Wyznanie
- Jak rzecz
- Heart of Green
- Oto ja
- Kto może to dać
- I Never Loved a Man
- Do złudzenia
- Cukierek (Mój dawca słodyczy)
- No Quarter
- This Time
- I Need You
- Dziwny jest ten świat
- W zakamarkach serc