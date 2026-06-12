Anika Nilles o przygotowaniach do trasy z Rush. "Nie mam pojęcia, jak się tego wszystkiego nauczyłam"

Kanadyjska formacja Rush powróciła oficjalnie na scenę po ponad dekadzie przerwy. Na początku czerwca 2026 roku muzycy rozpoczęli trasę koncertową Fifty Something. Wokalista i basista Geddy Lee oraz gitarzysta Alex Lifeson zaprosili do wspólnego koncertowania perkusistkę Anika Nilles, która zastąpiła zmarłego w 2020 Neila Pearta, oraz klawiszowca Lorena Golda.

Wejście w buty jednego z największych geniuszy perkusji w historii rocka brzmi jak misja samobójcza. Nilles zdecydowanie nie miała więc łatwego zadania. W najnowszym wywiadzie z Rickiem Beato, opowiedziała o tym, jak gigantycznym wyzwaniem było opanowanie utworów z bogatego katalogu Rush.

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Zapytana o to, jak nauczyła się tylu piosenek zespołu Rush przed trasą koncertową, Nilles odpowiedziała całkowicie szczerze, że... "nie ma pojęcia". – Czasami siedziałam i myślałam: "Nie mam pojęcia, jak się tego uczę", ale jakimś cudem to zadziałało, bo nauczyłam się tych utworów w zupełnie inny sposób. Moje przygotowania wyglądały zupełnie inaczej niż to, jak zazwyczaj pracuję – dodała perkusistka we wspomnianym wywiadzie.

Zazwyczaj po prostu słucham, potem robię sobie szybką rozpiskę, żeby mieć strukturę wizualnie przed oczami, a potem po prostu słucham, czytam i gram. Zorientowałam się, że w tym przypadku to tak nie działa. Czasami nie da się tego naprawdę rozpisać, ponieważ mnóstwo z tego opiera się również na pewnym wyczuciu, na feelingu – dodała.

Anika Nilles wyjaśniła w rozmowie, że rozpisanie wszystkich partii Pearta zajęłoby jej zbyt dużo czasu. A jego, tak naprawdę, nie miała. – Musiałam po prostu słuchać, a następnie dzielić materiał na mniejsze segmenty i uczyć się tego krok po kroku. Tak też uczyniłem. Samo zapamiętanie wszystkich partii to jedno, a wyuczenie się tego specyficznego feelingu to zupełnie inna sprawa – podsumowała.

Rush zagra w Polsce w 2027. I to po raz pierwszy w historii!

W ramach wspomnianej trasy, grupa po raz pierwszy zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie (organizatorem jest agencja Alter Art, a bilety cały czas są w sprzedaży).

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