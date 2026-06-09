Mike Portnoy (Dream Theater) skomentował powrót Rush na scenę. "Popłakałem się w kilku momentach"

7 czerwca 2026 roku legendarna grupa Rush rozpoczęła, w Los Angeles, wielką trasę koncertową Fifty Something. Fani czekali na powrót muzyków na scenę ponad dekadę! Wokalista i basista Geddy Lee oraz gitarzysta Alex Lifeson zaprosili do wspólnego koncertowania perkusistkę Anika Nilles, która zastąpiła zmarłego w 2020 Neila Pearta, oraz klawiszowca Lorena Golda.

Choć Mike Portnoy, perkusista Dream Theater, nie mógł pojawić się w Kia Forum osobiście, śledził cały koncert w sieci. Ponadto był w stałym kontakcie SMS-owym z obecnym na miejscu Chrisem Jericho. Portnoy swoimi spostrzeżeniami podzielił się we wpisie, który udostępnił w mediach społecznościowych.

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Co mogę powiedzieć, czego jeszcze nikt nie napisał w sieci? To była magia! Setlista była absolutnie perfekcyjna. Anika totalnie rozniosła system w najlepszy możliwy sposób. Byłem z niej taki dumny... odegrała wszystkie wielkie momenty Neila z gigantycznym uśmiechem na twarzy! Jest idealnym wyborem do tej roli. Hołdy dla Neila w trakcie show były niesamowicie taktowne i pełne emocji. Tak, przyznaję, w kilku momentach po prostu się popłakałem. Produkcja była absolutnie szałowa (wielkie brawa dla Howarda Ungerleidera) – napisał perkusista.

Z treścią całego postu możecie zapoznać się poniżej.

Zespół Rush, w trakcie pierwszego tegorocznego koncertu, łącznie zaprezentował aż 24 utwory. W trakcie wieczoru nie zabrakło najbardziej znanych kompozycji z bogatej dyskografii kanadyjskiej formacji, takich jak m.in. The Spirit of Radio, Limelight czy Tom Sawyer. Pojawił się też Bravado, który został zadedykowany Peartowi. Szczególnym momentem było wykonanie Time Stand Still, podczas którego na scenie pojawiła się specjalna gościni – Aimee Mann, która zaśpiewała w oryginalnej wersji utworu z 1987.

Rush zagra w Polsce w 2027. I to po raz pierwszy w historii!

W ramach wspomnianej trasy, grupa po raz pierwszy zaprezentuje się w Polsce. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 27 marca 2027 w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem jest agencja Alter Art, a bilety cały czas są dostępne w sprzedaży.

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