Mick Jagger wskazał swoje ulubione albumy The Rolling Stones. Na liście jest jedna niespodzianka

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego studyjnego albumu formacji The Rolling Stones. Już 10 lipca 2026 roku światło dzienne ujrzy ich 25. album studyjny, zatytułowany Foreign Tongues. W ramach promocji nadchodzącego materiału Mick Jagger pojawił się w programie Today na antenie stacji NBC, gdzie został zasypany pytaniami o bogatą przeszłość grupy. Wokalista, w trakcie rozmowy, wskazał m.in. na swoje ulubione albumy z bogatego repertuaru Stonesów.

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Wokalista wyróżnił Sticky Fingers (1971) czy Beggars Banquet (1968), czyli absolutne klasyki. – Myślę, że są naprawdę dobre – dodał. Mick Jagger nie zapomniał też pochwalić... Hackney Diamonds (2023). To w końcu krążek, na który fani Stonesów naprawdę bardzo długo czekali (prawie dwie dekady!). Płyta ta okazała się sporym sukcesem i zebrała bardzo pochlebne recenzje. Przypomnijmy, że muzycy otrzymali za Hackney... nagrodę Grammy w kategorii najlepszy rockowy album.

Jeśli zaś chodzi o utwory, to Jagger odpowiedział: – To znaczy, jest tam tak wiele różnych stylów. Przechodzisz przecież przez cały wachlarz, od "Sympathy For The Devil", przez "Start Me Up", "Angie", aż po "Honky Tonk Women".

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Na nadchodzącym wydawnictwie grupy znajdzie się 14 utworów. Płyta została nagrana w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. Zespół ponownie połączyli siły z producentem Andrew Wattem, który odpowiadał za Hackney Diamonds. – Atmosfera była niezwykle kreatywna, a cały zespół był w świetnej formie przez cały proces nagrań. Często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu – wyznał gitarzysta Ronnie Wood, cytowany w informacji prasowej.

Warto wspomnieć, że na albumie usłyszymy także perkusistę Charliego Wattsa. Jego wkład został zarejestrowany podczas jednej z ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią muzyka w 2021.

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