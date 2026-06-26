The Rolling Stones przedstawiają „Jealous Lover” i utwór z Robertem Smithem z The Cure!

The Rolling Stones wydali nowy singiel, „Jealous Lover”, wraz z teledyskiem wyreżyserowanym przez Chrisa Barretta i Luke'a Taylora (Radiohead, Jack White). W klipie wystąpili Anya Taylor-Joy oraz Charles Melton (na ten moment klip dostępny jest jedynie w aplikacji Amazon Music). Utwór jest kolejną zapowiedzią nadchodzącego albumu „Foreign Tongues”, który ukaże się 10 lipca.

„Jealous Lover” potwierdza rosnące oczekiwania wobec nowego albumu i jest kolejnym dowodem na niezwykłą swobodę, z jaką The Rolling Stones poruszają się między różnymi stylistykami muzycznymi. Po pełnym energii, pop-rockowym „In The Stars” zespół tym razem sięga po soulowo-rhythmandbluesowe brzmienie, którego centralnym punktem jest charakterystyczny falset Micka Jaggera.

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Kompozycję napędzają ekspresyjne partie gitarowe Keitha Richardsa i Ronniego Wooda, których subtelna współpraca buduje melodyjny charakter utworu. Za mocny fundament rytmiczny odpowiadają Darryl Jones na basie oraz Steve Jordan na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Wieloletni współpracownik zespołu Steve Winwood wzbogaca nagranie brzmieniem organów i pianina Rhodes, a producent Andrew Watt oraz klawiszowiec Matt Clifford dopełniają całość ciepłym, soulowym klimatem.

Wraz z „Jealous Lover” ukazał się jako niespodzianka dodatkowy utwór z albumu – „Divine Intervention”. To jedna z dwóch kompozycji na „Foreign Tongues”, w których gościnnie pojawia się Robert Smith, lider zespołu The Cure.

The Rolling Stones z własnym podcastem!

Równolegle ukazał się też pierwszy odcinek podcastu „Speaking In Tongues”, dostępnego na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych. Sześcioczęściowa seria zabiera słuchaczy do studia nagraniowego, odsłaniając kulisy powstawania albumu „Foreign Tongues”.

Punktem wyjścia dla opowieści jest sukces nagrodzonego Grammy albumu „Hackney Diamonds” z 2023 roku. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood opowiadają o procesie twórczym, pracy w studiu oraz współpracownikach i inspiracjach, które ukształtowały nowe wydawnictwo.

W podcaście usłyszymy także producenta Andrew Watta, Roberta Smitha, Steve'a Winwooda oraz autora okładki albumu, Nathaniela Mary'ego Quinna. Gospodynią serii jest Norah Jones – wieloletnia fanka The Rolling Stones i okazjonalna współpracowniczka zespołu.

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