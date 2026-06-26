Męskie Granie 2026 startuje w Żywcu. Oto pełny harmonogram i godziny koncertów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 8:05

Przed nami kolejna edycja popularnej letniej trasy koncertowej. Męskie Granie rozpocznie się w tym roku od występów w Żywcu, gdzie na scenie pojawi się czołówka polskich artystów. Sprawdź szczegółową rozpiskę godzinową zbliżającego się wielkimi krokami wydarzenia.

Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, artyści Męskie Granie Orkiestra 2026, pozują na jasnym tle. Zalia w białej sukience z odkrytymi ramionami śmieje się, Igor w brązowej skórzanej marynarce i krawacie leży, a Vito w niebieskiej koszuli i ciemnych spodniach klęczy. O harmonogramie trasy przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Organizowana nieprzerwanie od 2010 roku ogólnopolska trasa koncertowa niezmiennie budzi ogromne emocje wśród rodzimych melomanów. Letni festiwal przemieszczający się po największych polskich miastach dziś już wyróżnia się przede wszystkim niezwykle zróżnicowanym programem. Bogaty line-up pozwala zjednoczyć pod jedną sceną fanów reprezentujących zupełnie różne muzyczne upodobania.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Tańczmy

Siedemnasta odsłona imprezy zostanie zainaugurowana 26 i 27 czerwca w żywieckim Amfiteatrze pod Grojcem. To właśnie tam w sobotni wieczór odbędzie się pierwszy oficjalny występ tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania, którą sformowali Zalia, Igor Herbut oraz Vito Bambino. Warto przypomnieć, że po raz pierwszy w kilkunastoletniej historii projektu flagowy skład wypuścił aż dwa single, zatytułowane „Nareszcie” oraz „Tańczę”.

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Harmonogram Męskie Granie 2026 w Żywcu. O której zagra Orkiestra Męskiego Grania?

Organizatorzy ujawnili już szczegółowy plan pierwszego przystanku festiwalowego. Wiadomo dokładnie, o jakich porach zaprezentują się poszczególni wykonawcy oraz kiedy na scenę wejdzie główna orkiestra. Poniżej znajduje się kompletny rozkład jazdy na nadchodzący weekend:

Piątek, 26 czerwca

Scena Główna:

  • 17:00 - The Cassino
  • 18:10 - Grechuta Herbuta 2.0
  • 19:30 - Sistars
  • 21:05 - Vito Bambino
  • 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
  • 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Scena Ż:

  • 17:40 - Omasta
  • 18:55 - Wojciech Baranowski
  • 20:20 - Radio Maria. Hoshi gra /Ż/ Peszek
  • 22:00 - Organek

Scena Młodych Radar Polska:

  • 17:40 - Zaleś
  • 18:55 - Lotta
  • 20:20 - Pola Maj

Sobota, 27 czerwca

Scena Główna:

  • 17:00 - Lor
  • 18:10 - Tribute to Stanisław Soyka: Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska
  • 19:30 - Igo
  • 21:05 - Mrozu MTV Unplugged
  • 22:40 - Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż:

  • 17:40 - Leon Krześniak
  • 18:55 - Raz, Dwa Trzy
  • 20:20 - Zalia
  • 22:00 - Ofelia

Scena Młodych Radar Polska:

  • 17:40 - Pola Maj
  • 18:55 - Zaleś
  • 20:20 - Lotta

Kolejne koncerty w ramach tegorocznej trasy zostaną zorganizowane w pięciu polskich miastach w poniższych lokalizacjach:

  • 10-11 lipca - Poznań, Park Cytadela
  • 17-18 lipca - Gdańsk, Polsat Plus Arena
  • 31 lipca-1 sierpnia - Wrocław, Pola Marsowe
  • 7-8 sierpnia - Kraków, Muzeum Lotnictwa
  • 21 i 22 sierpnia - Warszawa, Lotnisko Bemowo

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