Hells Bells Festival 2026 - oto rozkład koncertów na sceny. Sprawdź harmonogram godzinowy występów

Hells Bells Festival odbywa się po raz pierwszy, lecz od razu przykuł uwagę publiczności i komentatorów z całej Polski. Ciekawy mocny skład miesza nie tylko wszystko co najlepsze w metalu i punk rocku, ale sięga szerzej - to m. in. horrorcorowy raper Słoń czy klimatyczny projekt Drowned In Silver. Koncerty odbędą się na dwóch scenach plenerowych oraz trzeciej in-door w CKE Stara Rzeźnia. Wydarzenie ma świetną oprawę - za wzór i logotyp odpowiada Rafał “Too Mamy Skulls” Wechterowicz.
Szczeciński festiwal zlokalizowany jest na Łasztowni, a konkretnie na Placu Gryfitów - kojarzonym głównie dzięki pomnikowi Paprykarza. To portowe tereny do których prowadzą piękne bulwary, a publiczność będzie mieć pod ręką również wesołe miasteczko Holiday Park oraz plażę na Wyspie Grodzkiej. Na terenie festiwalu znajdzie się restauracja z konkretnym menu (m. in. schabowy, paprykarz) oraz food trucki. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji jak np. strefa tatuażu oraz merch-market.
BILETY na Hells Bells Festival 2026
Wciąż dostępne są bilety VIP, które oprócz prezentów zapewniają m. in. dostęp do strefy VIP z osobnym barem oraz toalet VIP. Warto zwrócić również uwagę na opcję karnetów rodzinnych oraz ulgowych dla osób niepełnoletnich. Więcej szczegółów znajduje się na stronie organizatora.
Harmonogram godzinowy koncertów na Hells Bells Festival 2026 [GODZINY, SCENY]
PIĄTEK 26.06.2026
MAIN STAGE
- 16:00 - 16:40 Hamulec
- 17:00 - 18:05 Discharge
- 18:40 - 19:45 Pro-Pain
- 20:25 - 21:30 Dezerter
- 22:15 - 23:30 Grave Digger
- 00:10 - 01:30 Furia
FROZEN STAGE
- 16:20 - 17:00 Materia
- 18:00 - 19:00 Słoń
- 19:30 - 20:25 Nunslaughter
- 21:15 - 22:15 Dead Congregation
- 23:10 - 00:10 Last Resort
ILLUSION STAGE
- 17:00 - 17:30 Detection
- 19:00 - 19:30 Demeted
- 20:10 - 20:50 My Own Abyss
- 21:35 - 22:15 Seks W Czasach Wojny
- 23:00 - 00:00 Dola
SOBOTA 27.06.2026
MAIN STAGE
- 16:00 - 16:55 Frank Blackfire
- 17:15 - 18:10 Cockney Rejects
- 18:45 - 19:45 Possessed
- 20:20 - 21:30 UK Subs
- 22:10 - 23:30 Dirkschneider
- 00:10 - 01:30 Vader
FROZEN STAGE
- 16:30 - 17:15 The Stubs
- 17:45 - 18:45 Belzebong
- 19:40 - 20:30 Gama Bomb
- 21:20 - 22:10 Owls Woods Graves
- 23:00 - 00:10 The Analogs
ILLUSION STAGE
- 17:00 - 17:30 Egzul
- 18:10 - 18:50 Shell-Shocked
- 19:30 - 20:20 Pretensje
- 21:10 - 22:00 Diving Stove
- 23:00 - 00:00 Drowned In Silver