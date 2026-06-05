Hells Bells Festival 2026 - oto rozkład koncertów na sceny. Sprawdź harmonogram godzinowy występów

Hells Bells Festival odbywa się po raz pierwszy, lecz od razu przykuł uwagę publiczności i komentatorów z całej Polski. Ciekawy mocny skład miesza nie tylko wszystko co najlepsze w metalu i punk rocku, ale sięga szerzej - to m. in. horrorcorowy raper Słoń czy klimatyczny projekt Drowned In Silver. Koncerty odbędą się na dwóch scenach plenerowych oraz trzeciej in-door w CKE Stara Rzeźnia. Wydarzenie ma świetną oprawę - za wzór i logotyp odpowiada Rafał “Too Mamy Skulls” Wechterowicz.

Szczeciński festiwal zlokalizowany jest na Łasztowni, a konkretnie na Placu Gryfitów - kojarzonym głównie dzięki pomnikowi Paprykarza. To portowe tereny do których prowadzą piękne bulwary, a publiczność będzie mieć pod ręką również wesołe miasteczko Holiday Park oraz plażę na Wyspie Grodzkiej. Na terenie festiwalu znajdzie się restauracja z konkretnym menu (m. in. schabowy, paprykarz) oraz food trucki. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji jak np. strefa tatuażu oraz merch-market.

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BILETY na Hells Bells Festival 2026

Wciąż dostępne są bilety VIP, które oprócz prezentów zapewniają m. in. dostęp do strefy VIP z osobnym barem oraz toalet VIP. Warto zwrócić również uwagę na opcję karnetów rodzinnych oraz ulgowych dla osób niepełnoletnich. Więcej szczegółów znajduje się na stronie organizatora.

Harmonogram godzinowy koncertów na Hells Bells Festival 2026 [GODZINY, SCENY]

PIĄTEK 26.06.2026

MAIN STAGE

16:00 - 16:40 Hamulec

17:00 - 18:05 Discharge

18:40 - 19:45 Pro-Pain

20:25 - 21:30 Dezerter

22:15 - 23:30 Grave Digger

00:10 - 01:30 Furia

FROZEN STAGE

16:20 - 17:00 Materia

18:00 - 19:00 Słoń

19:30 - 20:25 Nunslaughter

21:15 - 22:15 Dead Congregation

23:10 - 00:10 Last Resort

ILLUSION STAGE

17:00 - 17:30 Detection

19:00 - 19:30 Demeted

20:10 - 20:50 My Own Abyss

21:35 - 22:15 Seks W Czasach Wojny

23:00 - 00:00 Dola

SOBOTA 27.06.2026

MAIN STAGE

16:00 - 16:55 Frank Blackfire

17:15 - 18:10 Cockney Rejects

18:45 - 19:45 Possessed

20:20 - 21:30 UK Subs

22:10 - 23:30 Dirkschneider

00:10 - 01:30 Vader

FROZEN STAGE

16:30 - 17:15 The Stubs

17:45 - 18:45 Belzebong

19:40 - 20:30 Gama Bomb

21:20 - 22:10 Owls Woods Graves

23:00 - 00:10 The Analogs

ILLUSION STAGE

17:00 - 17:30 Egzul

18:10 - 18:50 Shell-Shocked

19:30 - 20:20 Pretensje

21:10 - 22:00 Diving Stove

23:00 - 00:00 Drowned In Silver

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe