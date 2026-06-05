Hells Bells Festival 2026 - oto rozkład koncertów na sceny. Sprawdź harmonogram godzinowy występów

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-05 10:32

Hells Bells Festival odbędzie się w Szczecinie już 26 i 27 czerwca! Gwiazdy punk rocka i metalu zagrają na Łasztowni, w klimatycznych portowych przestrzeniach, gdzie dziś latem bije serce miasta. Organizatorzy zaprosili prawdziwe gwiazdy jak Udo Dirkschneider, UK Subs, Pro-Pain, Possessed, Grave Digger czy Discharge. Nie zabraknie także czołówki polskiej sceny w postaci Vader, Dezertera, Furii i The Analogs. Oprócz klasyków gatunku zobaczymy też najlepszych przedstawicieli młodego pokolenia - m. in. zespoły Pretensje, My Own Abyss czy Seks W Czasach Wojny.

Furia

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Hells Bells Festival odbywa się po raz pierwszy, lecz od razu przykuł uwagę publiczności i komentatorów z całej Polski. Ciekawy mocny skład miesza nie tylko wszystko co najlepsze w metalu i punk rocku, ale sięga szerzej - to m. in. horrorcorowy raper Słoń czy klimatyczny projekt Drowned In Silver. Koncerty odbędą się na dwóch scenach plenerowych oraz trzeciej in-door w CKE Stara Rzeźnia. Wydarzenie ma świetną oprawę - za wzór i logotyp odpowiada Rafał “Too Mamy Skulls” Wechterowicz.

Szczeciński festiwal zlokalizowany jest na Łasztowni, a konkretnie na Placu Gryfitów - kojarzonym głównie dzięki pomnikowi Paprykarza. To portowe tereny do których prowadzą piękne bulwary, a publiczność będzie mieć pod ręką również wesołe miasteczko Holiday Park oraz plażę na Wyspie Grodzkiej. Na terenie festiwalu znajdzie się restauracja z konkretnym menu (m. in. schabowy, paprykarz) oraz food trucki. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji jak np. strefa tatuażu oraz merch-market. 

Metalowe albumy wszech czasów / Eska Rock

BILETY na Hells Bells Festival 2026

Wciąż dostępne są bilety VIP, które oprócz prezentów zapewniają m. in. dostęp do strefy VIP z osobnym barem oraz toalet VIP. Warto zwrócić również uwagę na opcję karnetów rodzinnych oraz ulgowych dla osób niepełnoletnich. Więcej szczegółów znajduje się na stronie organizatora.

Polecany artykuł:

Rockowa wokalistka nagrodzona w konkursie "Debiuty" na festiwalu w Opolu! Kim j…

Harmonogram godzinowy koncertów na Hells Bells Festival 2026 [GODZINY, SCENY]

PIĄTEK 26.06.2026

MAIN STAGE

  • 16:00 - 16:40 Hamulec
  • 17:00 - 18:05 Discharge
  • 18:40 - 19:45 Pro-Pain
  • 20:25 - 21:30 Dezerter
  • 22:15 - 23:30 Grave Digger
  • 00:10 - 01:30 Furia

FROZEN STAGE 

  • 16:20 - 17:00 Materia
  • 18:00 - 19:00 Słoń
  • 19:30 - 20:25 Nunslaughter
  • 21:15 - 22:15 Dead Congregation
  • 23:10 - 00:10 Last Resort

ILLUSION STAGE

  • 17:00 - 17:30 Detection
  • 19:00 - 19:30 Demeted
  • 20:10 - 20:50 My Own Abyss
  • 21:35 - 22:15 Seks W Czasach Wojny
  • 23:00 - 00:00 Dola

SOBOTA 27.06.2026

MAIN STAGE

  • 16:00 - 16:55 Frank Blackfire 
  • 17:15 - 18:10 Cockney Rejects
  • 18:45 - 19:45 Possessed
  • 20:20 - 21:30 UK Subs
  • 22:10 - 23:30 Dirkschneider
  • 00:10 - 01:30 Vader

FROZEN STAGE

  • 16:30 - 17:15 The Stubs
  • 17:45 - 18:45 Belzebong
  • 19:40 - 20:30 Gama Bomb
  • 21:20 - 22:10 Owls Woods Graves
  • 23:00 - 00:10 The Analogs

ILLUSION STAGE

  • 17:00 - 17:30 Egzul
  • 18:10 - 18:50 Shell-Shocked
  • 19:30 - 20:20 Pretensje
  • 21:10 - 22:00 Diving Stove
  • 23:00 - 00:00 Drowned In Silver
Mapa Hells Bells Festival 2026

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe
Mystic Festival 2026 - Warm Up Day. Koniec pewnej epoki
Galeria zdjęć 96